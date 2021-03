Parma-Roma, formazioni ufficiali e dove vederla in tv. Dzeko torna titolare

14 marzo 2021 a

a

a

La Roma di scena questo pomeriggio allo stadio Tardini di Parma. Calcio d'inizio alle 15. La squadra giallorossa sfida il Parma di D'Aversa a caccia di punti utili per la corsa Champions. L'Atalanta ha vinto e dunque la Roma non può permettersi passi falsi. Torna titolare, dopo circa due mesi di "purgatorio" tra punizioni disciplinari e infortuni, Edin Dzeko. Dall'altra parte D'Aversa ripropone Man, Pellé, Mihaila.

Fonseca deve pensare anche al tour de force che attende la Roma con la trasferta in Ucraina e la gara di domenica prossima contro il Napoli (ma il club ha chiesto il rinvio alla Lega). Dunque l'allenatore portoghese ha deciso di far ruotare i suoi. Fuori Smalling, Veretout e Mhkitaryan per infortunio le scelte sono state tuttavia quasi obbligare. In difesa, davanti al confermato Pau Lopez il terzetto Mancini, Kumbulla e Ibanez. Lorenzo Pellegrini scala a centrocampo al fianco dello spagnolo Villar. Sugli esterni ci sono Bruno Peres a destra e Spinazzola a Sinistra. Dietro a Dzeko punta centrale agiranno Pedro ed El Shaarawy che ritrova la maglia da titolare dopo essere tornato a gennaio dall'esperienza in Cina. Il Faraone è reduce dalla convincente prestazione offerta giovedì in Europa League quando ha messo a segno una rete.

Il Parma si schiererà con il canonico 4-3-3 con Bani e Osorio coppia di centrali difensivi con Conti e Pezzella sulle fasce. A centrocampo Hernani, Brigman e Juric. In avanti Pellé punta centrale con Man e Mihaila ad agire da esterni.

I giallorossi sono in quinta posizione in classifica con 50 punti e hanno vinto le ultime due gare di Serie A, contro Genoa e Fiorentina. La formazione di Fonseca ha ottenuto 5 vittorie e due pareggi, perdendo 5 volte, in 12 trasferte. Il Parma, invece, è in penultima posizione della graduatoria del massimo campionato italiano e presenta l'attacco meno prolifico del torneo con appena 23 gol all'attivo.

Queste le probabili formazioni. Parma: Sepe; Conti, Bani, Osorio, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Mihaila. All. D'Aversa. Roma: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca. Diretta tv: Dazn (canale 209 di Sky).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.