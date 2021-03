Torino-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv. Gagliardini titolare, Belotti parte dalla panchina

14 marzo 2021 a

La capolista Inter in casa del Torino per cercare di mantenere a distanza le inseguitrici. Calcio d'inizio alle 15 del 14 marzo con la sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Torino. I padroni di casa devono smuovere la parte bassa della classifica dopo la sconfitta contro il Crotone.

Per quanto riguarda la squadra di Nicola sta uscendo dall'emergenza Covid e sta recuperano i giocatori che nei giorni scorsi sono stati colpiti dal virus. Nicola riproporrà il collaudato 3-5-2. Il terzetto davanti a Sirigu sarà composto da Izzo, Lyanco e Bremer. A centrocampo sull’esterno di destra spazio a Vojvoda, sul lato opposto giocherà invece Murru, nel mezzo Gojak e Lukic ai fianchi di Mandragora. In avanti Belotti e Zaza è inizieranno dalla panchina. Dunque in campo dal primo minuto Sanabria e Verdi.

In casa Inter Conte sembra intenzionato a far partire dalla panchina Eriksen. Il giocatore h recuperato da un leggero fastidio al ginocchio tuttavia l'allenatore non sembra intenzionato a rischiarlo. Assente, sempre per infortunio, Vidal. Conte, che non sarà in panchina perché squalificato, sembra intenzionato a dare spazio a Gagliardini che agirà in mediana insieme a Barella e Brozovic.Sugli esterni spazio ad Hamiki a destra e Perisic a sinistra, mentre in difesa confermato il trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In avanti ancora spazio alla coppia Lautaro Martinez-Lukaku.

All'andata a San Siro le due squadre diedero vita a una partita spettacolare finita 4-2 con l'Inter che rimontò il Toro nella ripresa. Sotto di due reti per i gol di zaza e Ansaldi, i nerazzurri rialzarono la testa con Lautaro, doppietta di Lukaku e Sanchez.

Queste le probabili formazioni. Torino: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Gojak, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. Allenatore: Nicola. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte (in panchina Stellini). Diretta tv: ore 15 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 252).

