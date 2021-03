Genoa-Udinese 1-1, gol e highlights: De Paul su rigore replica a Pandev. Finisce in parità | Video

13 marzo 2021 a

a

a

E' finita 1-1 tra Genoa e Udinese. Il match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A ha visto i gol nel primo tempo.

Vantaggio rossoblù con Pandev (rete convalidata dopo il consulto al Var, l'arbitro la aveva annullata per presunto fallo di mano del macedone) e pareggio friulano con De Paul su calcio di rigore. Una partita senza pause, quella tra le formazioni di Ballardini e Gotti, con continui ribaltamenti di fronte, soprattutto in un primo tempo vivacissimo. All'8' come scritto sopra, Genoa in vantaggio con un bel gol di Pandev, lesto a girarsi in area piccola su cross di Strootman e a fulminare Musso. Poco dopo annullato giustamente il pari di Pereyra per un fuorigioco di Llorente. Alla mezz'ora, però, De Paul ha trovato l'1-1 su calcio di rigore (fallo di Criscito proprio su Pereyra). E poi Perin si è esaltato sul colpo di testa di Llorente. Nella ripresa ritmi più bassi, ma gara sempre viva. Pereyra è l'uomo in più dei bianconeri, ma è il Genoa a sfiorare il successo nel finale: prima con un'azione di Zajc, che si divora un gol dopo un'azione strepitosa, poi al 93' il palo clamoroso di Behrami. Domenica 14 marzo il resto della giornata, con le tre grandi in campo. Inter in casa del Toro, con fischio d'inizio alle 15. Conte ha qualche problema a centrocampo, dove manca Vidal ed Eriksen non è al meglio: al suo posto pronto Gagliardini. Alle 18 c'è la Juventus a Cagliari, con i bianconeri chiamati al riscatto dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League a opera del Porto. Infine alle 20,45 il big match a San Siro tra Milan e Napoli. Per i rossoneri una prova da non fallire per restare agganciati ancora al treno scudetto. Completano il quadro della giornata Parma-Roma e Bologna-Sampdoria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.