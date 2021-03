America's Cup, Luna Rossa-Team New Zealand: altre due regate fondamentali. Dove vederle in tv

13 marzo 2021 a

Torna in acqua Luna Rossa, a caccia della sua prima America's Cup. L'imbarcazione azzurra tenta l'impresa di portare l'ambito trofeo in Italia per la prima volta. Nel golfo di Hauraki si terranno gara 7 e gara 8 nella notte tra sabato 13 e domenica 14 marzo. La prima prenderà il via alle 4 ora italiana (le 16 in Nuova Zelanda), a seguire la seconda regata. Le gare saranno visibili in diretta sia su Rai2 che su Sky America's Cup, canale 205 della piattaforma di Sky. Le regate tra Luna Rossa e Team New Zealand si potranno dunque vedere in chiaro su Rai2, che le trasmetterà dalle 4 ora italiana, con telecronaca di Giulio Guazzini.

E alla stessa ora inizierà anche il collegamento di Sky America's Cup con il commento di Guido Meda. Le due regate si potranno seguire anche in diretta streaming sia su raiplay.it che tramite l'app di Sky e cioè Sky Go. Intanto fioccano le parole degli esperti di vela sulla finalissima: "Siamo essenzialmente in parità con i neozelandesi: bisogna avere fortuna e sperare che loro facciano più errori di noi, si gioca tutto sul filo di lana", ha sottolineato all'AdnKronos Giovanni Soldini, ora in navigazione sul suo Maserati Multi 70 con cui proverà a battere il record di velocità sulla rotta tra Monaco e Porto Cervo, con partenza proprio sabato 13 marzo.

A bordo anche il primo vincitore italiano della Mini Transat, Ambrogio Beccaria. "Siamo riusciti a vedere le regate in diretta sul telefonino - ha detto Soldini -, la prima regata è stata perfetta per Luna Rossa, la seconda peccato per lo sbaglio in partenza. Quando i neozelandesi, che non sono gli ultimi pir*a, partono davanti è dura: però è vero anche il contrario. Alla fine sono i velisti a fare la differenza, quindi come dice Max Sirena ’testa bassa e pedalare'. Sarebbe fantastico vedere la Coppa in Italia", ha aggiunto Soldini.

