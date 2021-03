Perugia-Carpi: probabili formazioni, orario e diretta tv. Caserta: "Avanti senza fare tabelle"

13 marzo 2021 a

a

a

Dopo tre partite e appena due punti, con un ritardo in classifica di 7 punti dalla capolista Padova, il Perugia domani - domenica 14 marzo 2021 alle ore 15 allo stadio Curi - ha l'obiettivo di invertire la rotta con il Carpi e rilanciarsi per un finale di campionato che vede ancora 30 punti in palio. “La squadra sta facendo quello che chiedo. Così è stato anche al Manuzzi in una sfida caratterizzata da alcuni episodi. La prestazione mi ha soddisfatto” dice l'allenatore Fabio Caserta, che precisa di non aver parlato alla fine della partita perché “lo ha deciso la società”, per poi togliersi qualche sassolino: “C’è rabbia per il pari di Cesena. Spesso le partite vengono valutate in base al risultato e mi dispiace. Si è letto che il risultato non è arrivato anche in conseguenza di un cambio di modulo, ma qualcuno non ha visto che con Moscati abbiamo giocato quasi sempre a tre dietro in fase di non possesso. La strada è quella giusta, dobbiamo pensare a noi, senza fare tabelle. I ragazzi, di cui sono fiero ed orgoglioso, stanno dando l’anima" dice il tecnico.

Grifo, striscioni in tutta la città contro il presidente Santopadre. I tifosi: "Vattene"

Le scelte. Recuperato Di Noia. In difesa, probabile conferma per Sgarbi. Monaco potrebbe far rifiatare Angella. Sugli esterni, Elia a destra come a Cesena, mentre Favalli insidia Crialese a sinistra. In mezzo, Moscati può nuovamente soffiare a Burrai il posto in regia. Al suo fianco, la sensazione è che siano in tre per due maglie: Sounas-Vanbaleghem-Kouan, con i primi due leggermente favoriti. Sulla trequarti è pronto Minesso. Davanti, Melchiorri con Murano, in vantaggio su Vano. Out Rosi, Negro, Falzerano e Konate. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canale 253) e streaming su Eleven Sports.

Le probabili formazioni. PERUGIA (4-3-1-2): Fulignati; Elia, Sgarbi, Monaco, Favalli; Sounas, Moscati, Vanbaleghem; Minesso; Murano, Melchiorri. (A disposizione: Minelli, Bocci, Cancellotti, Angella, Crialese, Kouan, Burrai, Di Noia, Lunghi, Bianchimano, Vano). All. Caserta. CARPI (3-4-1-2): Rossi; Gozzi, Venturi, Sabotic; Marcellusi, Bellini, Fofana, Lomolino; Ceijas; Giovannini, De Cenco. (A disposizione: Pozzi, Cavazza, Ercolani, Eleuteri, Varoli, Bayeye, Offidani, Ghion, Martorelli, Tripoli, Ferretti, De Sena). All. Pochesci. ARBITRO: Galipò di Firenze.

Cosmi rivendica il diritto di bestemmiare: "Sino a prova contraria siamo in un Paese laico"



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.