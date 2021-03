Benevento-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv: Inzaghi punta su Lapadula, Prandelli con Ribery

13 marzo 2021 a

Appuntamento importante nella lotta per la salvezza del campionato di Serie A al Vigorito di Benevento, dove i padroni di casa sfideranno la Fiorentina nel match delle 18 della ventisettesima giornata. In classifica le due squadre sono appaiate in classifica a quota 26 punti, a +6 dalla terzultima, il Torino, che però deve ancora recuperare due partite. Vietato fallire dunque sia per i campani che per i viola, invischiati più che mai nella lotta per non retrocedere nonostante un organico di indubbio valore che sulla carta avrebbe potuto occupare posti decisamente più nobili della graduatoria.

Inzaghi potrebbe mischiare un po' le carte per la gara contro la formazione di Prandelli: la principale novità sembra riguardare il jolly Improta, che pare destinato a ricoprire il ruolo di terzino destro. Difesa a quattro completata da Tuia, Glik e Barba. In mediana nessuna sorpresa, mentre il ballottaggio per la punta vede Lapadula favorito su Gaich, autore tuttavia del gol nel pareggio di La Spezia. Prandelli dall'altra parte schiera Ribery titolare e si riserverà di valutare fino all'ultimo Castrovilli, che si è allenato coi compagni soltanto nella seduta di venerdì 12 marzo. Confermato Quarta in difesa, l'argentino ha ormai conquistato la fiducia dell'allenatore ed è reduce pure dalla rete realizzata nel pirotecnico 3-3 del Franchi contro il Parma domenica scorsa. Ancora esclusi dall'undici iniziale Caceres e Malcuit: la corsia di destra dovrebbe essere occupata da Venuti, con Borja Valero pronto a indossare una maglia da titolare nel caso in cui Castrovilli non dovesse farcela.

Queste le probabili formazioni. Benevento: Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi. Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli. Diretta tv e fischio d'inizio a partire dalle 18 su Sky Sport Serie A (canale 202).

