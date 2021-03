Sassuolo-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv. De Zerbi recupera Chiriches

13 marzo 2021 a

Due squadre in cerca di riscatto. E' in programma oggi, 13 marzo, alle 15 la sfida tra Sassuolo e Verona. Si tratta di due delle squadre più brillanti del centro classifica. Per quanto riguarda i neroverdi De Zerbi recupera Chiriches mentre Boga dovrebbe partire dalla panchina. L'allenatore può tornare a schierare dal primo minuto Djuricic e Caputo. Come detto è tornato a disposizione anche Boga, ma l'ivoriano non dovrebbe avere una maglia da titolare. A centrocampo è ballottaggio epr un posto al fianco dell'inamovibile Locarelli. Si contendono una maglia Lopez e Obiang. Classica difesa a quattro con Muldur e Rogerio terzini, favoriti su Toljan e Kyriakopoulos. Defrel in ballottaggio con Traoré.

In casa Verona Juric deve sciogliere diversi dubbi: l'Hellas è reduce dal ko col Milan e non sarebbe una sorpresa se cambiasse qualcosa rispetto alla sfida coi rossoneri. All'allenatore non è piaciuta l'ultima prestazione. In difesa Lovato e Dawidowicz proveranno fino all'ultimo a contendere una maglia al trio Magnani-Gunter-Ceccherini. In mediana Tameze affiancherà uno tra Veloso e Ilic, mentre a destra il ballottaggio riguarda Dimarco e Lazovic. Nessun dubbio sull'impiego dal 1' di Barak, Zaccagni e Lasagna.

All'andata il Sassuolo vinse al Bentegodi per 2-0. Si trattava di un Sassuolo che all'epoca viaggiava al passo delle prime in classifica. Andarono a segno Berardi e Boga. Attualmente il Sassuolo occupa il nono posto in classifica con 36 punti, 2 in meno del Verona che è ottava comunque staccata dalla Lazio che dopo la vittoria di venerd^ 12 marzo contro il Crotone è salita a 46 punti.

Queste le probabili formazioni. Sassuolo: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo. All. De Zerbi. Verona: Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric. Diretta tv: ore 15 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251).

