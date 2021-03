Atalanta-Spezia, probabili formazioni e dove vederla in tv. Muriel dal primo minuto

12 marzo 2021 a

L'Atalanta sfida lo Spezia a Bergamo cercando di tenere la testa sulla partita e cercando di non pensare alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Questa sera, 12 marzo, Gasperini vuole tre punti per restare nel vivo della lotta per i quattro posti Champions. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45. I nerazzurri devono rispondere alla Lazio che nel pomeriggio ha battuto di misura il Crotone e dunque serve una vittoria per tenere a distanza una delle avversarie, tenendo conto poi che tra sabato e domenica giocano anche le altre avversarie dirette Roma, Milan e Juventus.

In ogni caso Gasperini dovrà tenere conto della partita di martedì contro il Real Madrid. Molto probabilmente verrà tenuto a riposo Zapata che è alle prese con dei guai fisici e non uscito al meglio dal match contro l'Inter. Sarà sostituito da Muriel che partirà titolare. Anche Ilicic potrebbe partire dalla panchina con Miranchuk che nel caso si candiderebbe per una maglia da titolare al fianco di Pessina sulla trequarti. In ballottaggio per una maglia anche Freuler e De Roon, con Pasalic che invece dovrebbe partire sicuro dal primo minuto. In difesa Palomino è in vantaggio su Romero. Tra i pali si potrebbe rivedere Sportiello.

In casa Spezia Italiano cambierà poco rispetto alla partita con il Benevento. Diverse conferme per Italiano rispetto all'11 schierato nell'ultimo turno contro il Benevento: in porta giocherà ancora Zoet, vista la positività riscontrata a Provedel, e difesa a quattro composta da Vignali, Ismajli, Terzi e Bastoni. In attacco sicuri del posto Gyasi e Nzola, mentre Verde (al momento favorito) viene insidiato da Farias.

Queste probabili formazioni. Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel. All. Gasperini. Spezia: Zoet; Vignali, Ismajli, Terzi, Bastoni; Estevez, Sena, Ricci; Gyasi, Nzola, Verde. All. Italiano. Diretta tv: Ore 20.45 Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

