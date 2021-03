Sinner, niente impresa a Marsiglia: Medvedev è ancora troppo forte e vince in due set

12 marzo 2021 a

Niente impresa a Marsiglia per Jannik Sinner. Ai quarti di finale del torneo in terra transalpina, l'altoatesino è stato battuto in due set dal russo Medvedev, probabilmente ancora troppo forte per lui soprattutto sulle superfici veloci. Anche perché Sinner, dopo i problemi alla schiena avuti negli ultimi tempi, non è ancora al massimo della forma. Medvedev ha vinto appunto in due set, con il punteggio di 6-2 6-4, conquistando così la semifinale del torneo.

Qui affronterà una delle rivelazioni della manifestazione, l'australiano Ebden, numero 287 del ranking Atp, che ha superato in tre partite (4-6, 6-2, 6-4) un altro russo, Khachanov. Sinner ha da poco raccontato anche qualcosa del suo privato in una intervista a Rai SudTirolo: "Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro - ha sottolineato -. Con Maria (Braccini ndr) stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta. Sa di cosa ha bisogno un atleta, è una tipa molto tranquilla e non mi mette alcuna pressione". Dopo il torneo Atp 250 di Marsiglia, Sinner volerà a Dubai e poi a Miami per il Masters 1000 sul cemento americano, poi tornerà a casa a Montecarlo dove prevede di giocare il 1000 sul rosso e poi gli Internazionali di Roma.

Sinner, numero 34 del mondo e 5 del seeding, a Montpellier è uscito di scena al primo turno cedendo allo sloveno Bedene con il punteggio di 3-6, 6-2, 7-6. L'obiettivo stagionale dell'altoatesino è sempre sullo sfondo: quello di entrare per la prima volta nella top ten del ranking Atp. Per farlo dovrà senza dubbio andare il più avanti possibile nei tornei più prestigiosi. Il Master 1000 di Miami sarà il primo appuntamento importante in questo senso. Ancora Jannik ha un po' di tempo per trovare il 100% della condizione: per ora Medvedev ha dimostrato come il lavoro sia tutto da completare.

