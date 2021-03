Marco Tardelli, dai figli Sara e Nicola al flirt con Moana Pozzi: da lei il voto 8 come amatore

12 marzo 2021 a

Marco Tardelli è un ex calciatore italiano, campione del mondo del 1982 in Spagna e bandiera della Juventus, anche se in carriera ha vestito pure le maglie di Inter e Pisa (quando era giovanissimo). Da allenatore ha guidato la Nazionale olimpica italiana nel 2000. Ma dopo aver lasciato il campo (e la panchina), ha continuato a lavorare in ambito sportivo come opinionista. In questa stagione è impegnato su Rai2 a La domenica sportiva. Con la Juventus è rimasto per dieci stagioni, per poi trasferirsi all’Inter e chiudere la sua carriera.

Dopo il ritiro, Tardelli ha debuttato come allenatore e, nel contempo, è spesso stato ospite di vari salottini televisivi come opinionista. Per quanto concerne la vita sentimentale, sappiamo che è stato sposato in passato con Alessandra, dalla quale è nata la sua primogenita Sara, famosa giornalista. In seguito, è convolato a seconde nozze con una donna di nome Laura. Dopo il divorzio ha avuto una relazione con la giornalista Stella Pende, da cui è nato il secondogenito Nicola.

Da qualche tempo, Marco è legato alla giornalista Myrta Merlino: sono stati per anni dei grandi amici, poi tra loro è scoppiato l’amore. Di lei, l’ex calciatore ha parlato recentemente in un’intervista al Corriere della Sera: “Myrta è una donna solida, mi ha aiutato a crescere. Detto alla mia età può far ridere, anche perché io sono più grande di lei, ma è così. Spero di aver fatto lo stesso con lei", ha spiegato l'ex campione del mondo. In passato avrebbe avuto un flirt anche con l'ex pornodiva Moana Pozzi. Quest'ultima, in un suo libro, ha dato a Tardelli il voto 8 come amatore: "Trovavo eccitante il suo comportamento spontaneo e dolce come un ragazzo alle prime armi", ha scritto Moana. Per Tardelli il voto più alto, a fronte di bocciature importanti come quella di Falcao, giudicato "Sbrigativo".

