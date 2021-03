America's Cup, Spithill e i rimpianti di Luna Rossa: "Siamo stati un po' sfortunati nella quarta regata"

12 marzo 2021 a

I timonieri di Luna Rossa hanno commentato il risultato della doppia regata andata in scena nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 marzo, ora italiana. "Sfortunati, ma non è stata una brutta giornata - ha sottolineato Jimmy Spithill -. Abbiamo vinto una regata ne abbiamo persa un’altra. Congratulazioni ai kiwi, hanno fatto un buon lavoro nella seconda prova. In partenza, se non riesci a fare la hook al momento giusto, generalmente sei bloccato. In quest’aria leggera, la copertura della barca davanti ha tantissimo impatto. Noi non siamo riusciti a stare dalla parte giusta e Team NZ ha fatto un buon lavoro".

Jimmy Spithill ha proseguito poi commentando le ultime due regate che hanno portato la sfida con Team New Zealand per l’America's Cup sul 2-2. "Abbiamo fatto anche un piccolo errore al quarto cancello. Nel complesso, queste regate mostrano ancora una volta che, in queste condizioni leggere, il vantaggio per la barca che conduce è piuttosto forte. Penso che stiamo ancora imparando. Non sono ancora convinto che il lato di ingresso nel box di partenza abbia a che fare con il vincere la partenza. Adesso non vedo l’ora di regatare di nuovo", ha sottolineato il timoniere di Luna Rossa.

"Abbiamo fatto una prima regata pulita: avevamo un piano e l’abbiamo eseguito bene fin dall’inizio. Da quel momento in poi abbiamo avuto l’opportunità di spingerli verso il limite sinistro e l’abbiamo fatto. Dopo quella prima virata erano in una posizione scomoda. Anche se hai una barca migliore, ma sei in una posizione scomoda è sempre difficile reggere la posizione - ha affermato Francesco Bruni, l'altro timoniere di Luna Rossa -. Un grande bravo a Jimmy, ha fatto un lavoro fantastico alla partenza, rendendosi conto che eravamo sotto la lay line, e potevamo separarci a destra, che è un buon inizio praticamente l’80% delle volte. Le barche sono davvero vicine, noi non siamo più veloci con poco vento e loro non lo sono con tanto".

