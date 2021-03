Manchester United-Milan 1-1, gol e highlights. Kjaer risponde a Diallo | Video

11 marzo 2021 a

a

a

Il Milan agguanta il pari nel recupero. In casa del Manchester United finisce 1-1 la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Comunque una grande prestazione con i rossoneri che si sono visti annullare due gol nel primo tempo e poi hanno sciupato diverse occasioni nella ripresa. Milan colpito dall'ex Atalanta Diallo. Il diciottenne, messo in campo nella ripresa al posto di Martial, firma la rete del vantaggio. Poi nel recupero il pari di Kjaer.

La partita era iniziata alla grande per il Milan che dopo 5' minuti ha l'illusione del vantaggio. Leao era partito sulla linea dei difensori e aveva segnato, ma la bandierina dell'assistente si è alzata. Due minuti dopo risposta del Manchester con Martial che stoppa e tira al volo da fuori area. Grande risposta di Donnarumma. All'11 nuovo gol annullato ai rossoneri. Kessie controlla una rimessa laterale e tira di destro che si insacca in rete. Interviene il Var per un tocco di mano durante il controllo e la rete viene cancellata. Al 27' inserimento di calabria che non riesce tuttavia a trovare il tempo per tirare.

Ad inizio ripresa colpiscono i red. Bruno Fernades, pesca Diallo in area che colpisce in torsione di testa inserendosi tra Kjaer e Tomori. Il Milan prova a reagire e ha due occasioni con Kessie e Krunic. Intanto la pioggia rende pesante il campo. All'83 i rossoneri recriminano per una punizione dal limite l'arbitro fischia il fallo contro McTominay che era già ammonito ma non estrae il secondo giallo.

Assalto finale dei rossoneri. A un minuto dal 90' Kessie, circondato da 5 giocatori, serve Leao in area ma l'attaccante liscia la girata verso la porta. Al 92' arriva il gol del pari che è stato firmato dal difensore danese Kjaer. Ora per il ritorno il Milan ha più di un vantaggio.

