Ora è ufficiale: in Umbria i campionati di Eccellenza e calcio a 5 sono terminati

All’esito del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, tenutosi nella giornata di mercoledì 10 marzo, il Comitato Regionale Umbria comunica l’interruzione definitiva di tutti i Campionati che non rivestono carattere di “interesse nazionale” per la Stagione Sportiva 2020/2021.

"Per quanto concerne i Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile di Calcio a Undici e i Campionati di Calcio a Cinque Serie C1 Maschile e Serie C Femminile - fanno sapere dal Cru - le società interessate, all’unanimità, hanno parimenti manifestato la propria volontà di interrompere i Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021, ritenendo che, a causa della gravità della situazione pandemica da Covid-19, non sussistano le condizioni per ipotizzare la ripresa dell’attività". Le decisioni in questione sono state integralmente ratificate nel corso del Consiglio Direttivo della L.N.D..

