Manchester United-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pioli ancora in emergenza

11 marzo 2021 a

a

a

Grande attesa a Manchester per la sfida valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra i Red Devils e il Milan, in programma a Old Trafford con fischio d'inizio alle 18,55. Una gara dal grande fascino, che è stata spesso teatro di match importanti in Champions League. Per quanto riguarda le formazioni, il tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer è alle prese con l'emergenza. Dovrà infatti fare a meno della sua stella, Marcus Rashford, uscito malconcio dal derby (vinto) con il City e difficilmente recuperabile per la gara di Old Trafford.

Zlatan Ibrahimovic, da Helena i due figli Vincent e Maximilian: la morte del fratello Sapka a soli 41 anni

L'attaccante non ha svolto l'ultima seduta di allenamento e sembra destinato al forfait al pari di altri big della squadra come De Gea, Van de Beek, Pogba e Mata. Ancora in dubbio invece, Cavani. In attacco quindi dovrebbe esserci Greenwood, supportato dal trio formato da James, Bruno Fernandes e Martial. Tra i pali Henderson. Anche per il Milan piena emergenza. La squadra di Stefano Pioli tuttavia è reduce dal successo di Verona che ha rinfrancato l'ambiente ed è pronta ad andare a Manchester con entusiasmo e concentrazione. Senza Ibrahimovic, Rebic, Mandzukic, Calhanoglu, Theo Hernandez e Bennacer, l'undici rossonero sarà più o meno quello visto nell'ultimo turno di campionato a Verona. Il primo cambio riguarda Alessio Romagnoli, convocato ma praticamente indisponibile: al suo posto giocherà Kjaer in coppia con Tomori nella difesa davanti a Donnarumma. In mezzo al campo il tandem formato da Meité e Kessie, un altro cambio invece nei tre alle spalle di Leao, che agirà da punta: partirà dalla panchina invece Castillejo, che lascerà spazio a Brahim Diaz sulla trequarti con Krunic spostato a sinistra e Saelemaekers sul versante opposto.

Verona-Milan 0-2, gol e highlights: Krunic e Dalot rilanciano i rossoneri. Inter più vicina | Video

Queste le probabili formazioni. Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Bruno Fernandes, Martial; Greenwood. All: Solskjaer. Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao. All. Pioli. Fischio d'inizio alle 18,55, con diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Serie A, l'Atalanta gioca e attacca ma vince l'Inter: 1-0 e di nuovo a +6 sul Milan

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.