Antibo in terapia intensiva per embolia polmonare, il nipote Andrea: "E' la sua gara più difficile" | Video

Ore d'apprensione per Salvatore Totò Antibo. L'ex primatista italiano dei 5 e dei 10.000 metri di atletica leggera, è ricoverato presso la terapia intensiva all’ospedale civico di Palermo a causa di un’embolia polmonare. Ne dà notizia monrealenews.it, rilanciata su facebook anche dal sindaco di Altofonte Angela De Luca. "Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un’embolia polmonare. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totó!".

La famiglia del campione siciliano è intervenuta con le parole del nipote Andrea, che, sempre su facebook, ha confermato la diagnosi dando qualche informazione maggiore. "Adesso sta meglio ma la situazione non è delle migliori. Risponde bene alle cure e mi ha detto di informarvi e di pregare per lui. Questa volta la gara è più difficile delle altre ma come sempre saprà rialzarsi e vincere". All’inizio dello scorso mese di febbraio, l’ex campione era stato sottoposto ad un intervento neurologico al Policlinico Mater Domini di Catanzaro, finalizzato a ridurre l’elevato numero di attacchi epilettici che da circa trent’anni ne hanno compromesso fortemente le condizioni di salute. Antibo è stato campione europeo dei 5.000 e dei 10.000 metri piani a Spalato nel 1990 e medaglia d'argento nei 10.000 ai Giochi olimpici di Seul 1988.

Unico atleta italiano ad avere vinto una gara in Coppa del mondo, è stato primatista italiano nei 5 e 10.000, prima che entrambi i record venissero battuti da Yemaneberhan Crippa. Dalle Olimpiadi di Seoul, rimase imbattuto per quasi tre anni sulla distanza dei 10.000. Il podista siciliano era quindi il favorito ai Mondiali di Tokyo del 1991, ma durante la seconda parte di gara fu vittima di un improvviso calo fisico; finendo ultimo. Dopo la gara si saprà che la causa della crisi era stata un attacco di epilessia, malattia che ne pregiudicherà la prosecuzione della carriera.

