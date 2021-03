Paris Saint Germain-Barcellona 1-1, gol e highlights. Segnano Mbappè e Messi | Video

10 marzo 2021 a

La sfida tra Paris Saint Germain e Barcellona finisce 1-1 e vede i parigini staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. Le reti sono state siglate da Kylian Mbappé su rigore e da Lionel Messi. Di seguito i video dei gol e degli highlights dell'incontro di ritorno. Impresa difficile per i blaugrana, reduce dal pesante ko interno dell'andata, con i parigini che si sono imposti per quattro reti a uno. Messi e compagni erano chiamati a un'impresa e l'atteggiamento degli ospiti è stato subito propositivo e combattivo per provare a ribaltare il risultato. Al '29 la doccia fredda: l'arbitro concede un rigore ai padroni di casa, che il var conferma. Dal dischetto Kylian Mbappé fredda Ter Stegen per l'1-0.

Mentre fioccano i cartellini gialli (quattro solo nel primo tempo), il Barcellona continua a spingere e sette minuti dopo trova il pari, con un gran sinistro di Lionel Messi da fuori area (su assist di Pedri).

Il Barcellona ci crede e continua a spingere: al 47' altro episodio che potrebbe cambiare la gara. Calcio di rigore per il Barcellona, verificato e confermato anche dal Var. Messi dal dischetto si fa ipnotizzare da Keilor Navas che para il tiro del 10 blaugrana con le gambe, con la palla che schizza sulla traversa.

All'intervallo, quindi, il risultato resta fermo sull'1-1. Il rigore sbagliato pesa sul Barcellona, che esce dagli spogliatoi evidentemente ridimensionato da un episodio che avrebbe potuto ridare una pur flebile speranza di riaprire il discorso qualificazione.Il ritmo cala, iniziano i cambi da entrambe le parti e le occasioni da gol latitano. Il passare dei minuti facilita il lavoro dei francesi, che condannano i catalani ad una prematura uscita dalla competizione più importante d'Europa. Dopo Juventus e Siviglia che hanno giocato ieri, oggi ad uscire dalla competizione sono dunque Barcellona e Lipsia (sconfitto 2-0 anche stasera dal Liverpool).

