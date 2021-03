Juventus, Tapiro d'oro ad Andrea Pirlo: "Spero di mangiare la colomba"

10 marzo 2021 a

"Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…". Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ai microfoni di ’Striscia la Notizia' dopo l'eliminazione contro il Porto agli ottavi di finale di Champions League. "Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo. L’errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero", aggiunge il tecnico bresciano.

Il distacco dalla vetta in campionato e l’inattesa eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto costano quindi all'allenatore bianconero il secondo Tapiro d’oro stagionale di Striscia la notizia, dopo quello che ha ricevuto ad ottobre.

Raggiunto a Torino da Valerio Staffelli e interrogato sulla “maledizione Champions” dei bianconeri, Pirlo ha anche affermato: "speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo".

L’orizzonte è incerto, le previsioni difficili. I bookmaker si dividono sul futuro di Andrea Pirlo, all’indomani della bruciante eliminazione della

Juventus dalla Champions League. Da un parte c’è chi crede ad Agnelli che - ha raccontato l’allenatore - ha confermato la bontà di un progetto appena iniziato. Dall’altra, i dubbi di chi non ritiene abbastanza solide le rassicurazioni del presidente e intravede somiglianze con il caso Sarri, sostenuto a più riprese ma alla fine esonerato. Nel gruppo dei fiduciosi spiccano gli analisti di Stanleybet.it, saldi nel confermare Pirlo sulla panchina bianconera: in tabellone l’esonero o le dimissioni rimangono a un corposo 7,50. Scettici, invece, i quotisti Sisal Matchpoint, che stamattina hanno rivisto la loro valutazione "tagliandola" fino a quota 5,00. Decisivo per il futuro di Pirlo sarà innanzitutto il recupero di campionato con il Napoli del 17 marzo, importantissimo per accorciare le distanze sull’Inter e sperare ancora nella rimonta scudetto, in attesa della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta del prossimo maggio.

