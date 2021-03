Cesena-Perugia 1-1: grifoni beffati al 90'. Furia Comotto sull'arbitraggio

10 marzo 2021 a

Il Perugia non riparte, anzi si attorciglia su se stesso. A Cesena - nel recupero della terza giornata di ritorno non disputata causa Covid per i romagnoli - il Perugia, frenato anche da un arbitraggio che nega due rigori ai biancorossi, a fatica trova il vantaggio e poi ne finale si fa raggiungere a causa dell'ennesima sbavatura difensiva. All'Orogel-Manuzzi finisce 1-1 e i biancorossi vedono sbriciolare le chance di accorciare il ritardo dal primo posto. Il Padova, che ha giocato una partita in più, ha la buona dote di 7 punti di vantaggio sui biancorossi. Che al di là delle scelte tattiche di Caserta, alcune incomprensibili, come quella di chiudere la partita con il 5-3-2 e Vano-Bianchimano davanti, sembrano in fase catatonica.

Il Perugia parte discretamente anche se negli ultimi venti metri è impreciso. Al 15' primo episodio dubbio del pomeriggio romagnolo: Melchiorri lanciato verso la porta viene toccato alle spalle e va giù in area, ma l'arbitro sorvola. Ancora Melchiorri ci prova a botta sicura ma viene murato dal recupero miracoloso di Ciofi (21'). Ancora Melchiorri ci prova di testa (37'), poi Moscati su punizione (45') mentre l'apparente buona verve di Murano non si concretizza in azioni pericolose. Il Cesena si fa vedere solo con un tentativo di Ciofi.

Nella ripresa le squadre si allungano e il Perugia fatica ancora di più e il gol del vantaggio arriva grazie a un autogol di Favale sul cross di Melchiorri (0-1, 61'). Il Cesena sembra alle corde, ma il Grifo non riesce a raddoppiare e un bel tiro a giro di Melchiorri si stampa sul palo. Al 72' va giù in area Vano, toccato da dietro, ma anche in questo caso l'arbitro non concedere il rigore. Così come poco dopo su Bianchimano anche se in questo caso l'attaccante sembra accentuare la caduta. Caserta a questo punto si copre, ma al 90' arriva la beffa: crossa dalla destra, Fulignati non esce e Cancellotti si fa sovrastare da Russini (90'). Finisce 1-1. E nel post partita il diggì Comotto si scaglia contro l'arbitraggio: "Scandaloso quanto è successo oggi, nel primo caso oltre al rigore ci sarebbe stata anche l'espulsione".

