Coppa America di vela, stanotte inizia la sfida tra Luna Rossa e New Zealand. Orario e diretta tv

"Non abbiamo niente da perdere, possiamo solo vincere". La forza e la carica di un team che sogna l’impossibile, è condensata nelle poche parole di Max Sirena, lo skipper e il team director di Luna Rossa a caccia di un posto nella storia. A poche ore dal sfida contro Emirates New Zealand che da formidabili Defender mettono in palio la prestigiosa Coppa America, tutto il mondo italiano della vela e anche i meno appassionati di boline e strambate si stringono attorno al messaggio del capitano azzurro pronto a dare battaglia a Auckland, sulle acque del golfo di Hauraki.

"Affronteremo un team che ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo degli ultimi 35 anni. Mi sento più fiducioso di tutte le altre volte che ho corso contro di loro", ha aggiunto Sirena dispensando ottimismo, energia, fiducia e quel pizzico di baldanza che serve quando la sfida si fa dura. Stanotte, mercoledì 10 marzo, la prima attesissima regata. Luna Rossa è l'imbarcazione sfidante, reduce dal trionfo in Prada Cup (7-1 agli inglesi di Ineos Uk) dopo una serie finale con tante polemiche. Ha partecipato sei volte alla Coppa America ma solo in una occasione, nel 2000, ha raggiunto la finale. Emirates Team New Zealand è il defender, il detentore del trofeo. Ha conquistato la Coppa America per tre volte: 1995, 2000 (proprio contro Luna Rossa) e 2017.



Il programma: sono due le regate giornaliere. Si inizia stanotte (mercoledì 10), poi venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 e ogni giorno a seguire. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince chi ne porterà 7 a casa. I match race si terranno sempre alle ore 4 italiane (diretta tv su Rai 2 e sul canale 205 di Sky, in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv). Il pronostico dice New Zealand, ma Luna Rossa non si sente vittima sacrificale. "C’è già molta gente sicura del risultato finale. Sappiamo che sono veloci perché abbiamo navigato contro di loro più di due mesi fa. Tutto quello che posso dire è che daremo tutto", ha aggiunto Sirena.

