Juventus-Porto 3-2, gol e highlights. Non basta super Chiesa, bianconeri fuori dalla Champions

09 marzo 2021 a

a

a

Troppi errori. La Juventus dopo oltre 120' emozionanti fallisce la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. All'Allianza Stadium di Torino i bianconeri vincono 3-2 sul Porto ma, complice la sconfitta della gara di andata (2-1), vengono eliminati.

Serie A, l'Atalanta gioca e attacca ma vince l'Inter: 1-0 e di nuovo a +6 sul Milan

Nel primo tempo la Juve parte molto forte e dopo appena 3' ha la grande occasione per mettere subito nel binario giusto la qualificazione: cross di Cuadrado per la testa di Morata, solo, ma lo spagnolo colpisce troppo centralmente favorendo il riflesso del portiere Marchesin. Il Porto però risponde subito: la prima conclusione di Taremi viene respinta da Bonucci, lo stesso giocatore portoghese di testa indirizza verso la porta colpendo proprio l'incrocio dei pali (6'). Al 19' il patatrac: fallo in area di rigore di Demiral su Taremi, sul dischetto ci va Sergio Oliveira che non fallisce dal dischetto spiazzando Szczesny (0-1). Al 26' altra occasione per Morata, ma il suo tiro sul primo palo trova ancora reattivo Marchesin.

Tutta altra musica nel secondo tempo. La Juve al 49' pareggia con Chiesa che, da posizione decentrata sfrutta un appoggio di Ronaldo calciando a giro sul secondo palo (1-1). Al 54' altro episodio clou: Taremi, appena ammonito, si prende un secondo giallo per calciare lontano il pallone a gioco fermo. Espulso, lascia il Porto in dieci. E la Juve attacca a testa bassa: gran palla di Rabiot per Chiesa che salta il portiere ma sul rientro di Pepe, in scivolata, colpisce solo il palo. Ancora super Chiesa al 63': lancio in area di Cuadrado dalla destra, l'ex Fiorentina svetta sul secondo palo e infila proprio sotto la traversa (2-1). La Juve spinge ancora con un Chiesa scatenato mentre il Porto si difende non disdegnando però di pungere in contropiede. Ronaldo, opaco, va vicino alla deviazione aerea vincente all'85'. Al 91' Arthur mette davanti alla porta Morata, lo spagnolo fa gol ma è in fuorigioco. La pressione bianconera è estenuante, al 93' Cuadrado con il mancino colpisce la traversa. Si va ai supplementari. La Juve attacca, pur se stanchissima, ma manca di lucidità negli ultimi sedici metri. Clamorosa la beffa al 115': Sergio Oliveira su punizione buca la barriera bianconera che colpevolmente salta facendo passa la palla (2-2). Ma non finisce così perche al 116' di testa segna Rabiot (3-2). Ma è troppo tardi.

Champions League, Juve che tonfo con il Porto: 2-1. Il gol di Chiesa vale oro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.