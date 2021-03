Champions League, Juventus-Porto: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

09 marzo 2021 a

Juventus in campo in Champions. Stasera cerca di avanzare battendo il Porto per approdare ai quarti di finale. L'appuntamento è per le ore 21 all'Allianz Stadium di Torino dove la squadra di Pirlo ospita i portoghesi di Conceicao nella gara di ritorno degli ottavi di finale. I bianconeri dovranno ribaltare il 2-1 della partita del do Dragao.

I bianconeri sono reduci dal convincente 3-1 in campionato contro la Lazio. Non saranno disponibili per questa partita Bentancur e Dybala, mentre ci saranno De Ligt e Chiellini.

Juve-Porto è in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Play.

Juve-Porto: probabili formazioni

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. ALL.: Pirlo.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Demiral, Frabotta, Dragusin, Di Pardo, Ramsey, Fagioli, Bernardeschi, Kulusevski.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. ALL.: Conceicao.

A DISP.: D. Costa, Diogo Leite, Grujic, Loum, R. Barò, Felipe Anderson, F. Conceicao, Fabio Vieira, Joao Mario, Luis Diaz, Evanilson, Martinez.

ARBITRO: Kuipers (Olanda).

GUARDALINEE: Sander Van Roekel-Zeinstra (Olanda).

IV UOMO: Nijhuis (Olanda).

VAR: Van Boekel (Olanda).

AVAR: Higler (Olanda).

