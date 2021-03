Coppa America di vela, programma e orari tv: tutto sulla finale tra Luna Rossa e New Zealand

09 marzo 2021 a

Appuntamento con la storia: conto alla rovescia per Luna Rossa che tra poche ore inizierà la sfida a New Zealand per la Coppa America, il trofeo sportivo più antico del mondo. Domani, mercoledì 10 marzo, la prima attesissima regata della edizione numero 36 di questa manifestazione, ad Auckland, dopo il rinvio deciso dal governo neozelandese a causa dell’allerta Covid.

Luna Rossa è l'imbarcazione sfidante, reduce dal trionfo in Prada Cup (7-1 agli inglesi di Ineos Uk) dopo una serie finale con tante polemiche. Ha partecipato sei volte alla Coppa America ma solo in una occasione, nel 2000, ha raggiunto la finale. In queste settimane nel golfo di Hauraki, davanti ad Auckland, le due imbarcazioni si sono preparate in ogni minimo particolare, testando nuove vele e tante altre migliorie, in una vera e propria battaglia di soluzioni tecnologiche, con tanto di 007 sguinzagliati nel porto per carpire qualche segreto. I due team gareggeranno con due AC 75, che hanno rivoluzionato il concetto di monoscafo: lunghi 20,7 metri e larghi massimo, in fibra di carbonio (come le F1), presentano un innovativo sistema di foiling. Si tratta di appendici che consentono allo scafo di “decollare” dall’acqua e di toccare velocità mai viste nella storia della vela: 40 nodi in bolina larga, 50 nodi alle andature portanti. Circa 100 chilometri orari. Emirates Team New Zealand è il defender, il detentore del trofeo: ha conquistato la Coppa America per tre volte: 1995, 2000 (proprio contro Luna Rossa) e 2017.

Il programma: sono due le regate giornaliere. Si inizia domani mercoledì 10, poi venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 e ogni giorno a seguire. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince chi ne porterà 7 a casa. I match race si terranno alle ore 4 italiane (diretta tv su Rai 2 e sul canale 205 di Sky, in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv).

