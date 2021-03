Tennis, Sinner piega Barrere e supera primo turno Open 13 Provence

08 marzo 2021 a

a

a

Jannik Sinner supera il primo turno dell’Open 13 Provence, torneo Atp 250 da 334.240 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia, nella Francia meridionale. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 34 del ranking mondiale e quinta testa di serie, che torna a competere dopo aver rinunciato al 500 di Rotterdam per il problema alla schiena accusato la settimana precedente a Montpellier, ha superato anche se a fatica il francese Gregoire Barrere, numero 115 del mondo, per 7-6(3) 6-7(5) 7-5.

Registra invece una sola variazione la Top 10 della classifica mondiale ATP, che vede Novak Djokovic scrivere una pagina storica. Tornato in vetta dopo l’ottavo titolo a Melbourne nel gennaio dello scorso anno (i trofei Down Under per lui sono diventati nove con il trionfo di fine febbraio), il 33enne serbo infatti è alla 311esima settimana complessiva da numero uno superando così il record all-time di Roger Federer. Era uno dei suoi obiettivi - non lo ha mai nascosto - e ora che l’ha centrato Nole può tentare di dare la caccia anche al primato di titoli Slam, detenuto in coabitazione dal fuoriclasse di Basilea e da Nadal con 20 trofei. Il tennista di Belgrado, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al ranking ATP, chiudendo l’anno sulla prima poltrona per la sesta volta aveva già eguagliato pure il primato di Pete Sampras.

Secondo, distanziato di 2180 punti da Nole, c’è Rafa Nadal, a sua volta protagonista di una striscia record per le classifiche maschili essendo da 807 settimane consecutive in top ten. Sul terzo gradino del podio - ma destinato tra sette giorni a salire in seconda piazza, come anticipato dalla ATP - il russo Daniil Medvedev (suo best ranking), con al 4° posto l’austriaco Dominic Thiem. L'azzurro Matteo Berrettini chiude la top ten, dove è entrato nel novembre 2019, conservando 570 punti di margine sul canadese Denis Shapovalov.

