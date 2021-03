Inter-Atalanta 1-0, gol e highlights. Rete decisiva di Skriniar, Conte torna a +6 sul Milan

08 marzo 2021 a

L'Atalanta gioca e attacca, ma vince l'Inter. Nel posticipo che ha chiuso la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, alla squadra di Conte basta un tiro in porta per vincere la partita di San Siro: 1-0, decide Skriniar risolvendo una mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una vittoria che profuma di scudetto con l'Inter che torna a +6 sul Milan e a +10 sulla Juventus.

Nel primo tempo grande prestazione dell'Atalanta che ha pressato a tutto campo l'Inter che ha provato a pungere la Dea in ripartenza senza però mai infastidire il portiere Sportiello. La migliore occasione invece è capitata sulla testa di Zapata: l'attaccante colombiano ha girato in porta lo spiovente di Malinovskyi trova la pronta risposta di Handanovic (39'). Una partita tiratissima in cui la capolista ha faticato. Ammonito Conte per proteste contro l'arbitro Mariani di Aprilia.

A inizio ripresa Gasperini lancia Ilicic al posto di Malinovskyi. Non cambia lo spartito del match con l'Atalanta a fare la partita e l'Inter tutta coperta davanti alla propria area di rigore. Conte fa entrare Eriksen (al posto di Vidal) e dopo pochi minuti, alla prima occasione, l'Inter passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo: si crea una mischia e Skriniar la risolve (1-0, 54'). Poco dopo Toloi scivola e Lukaku si lancia in contropiede, ma il recupero di Romero è super e disinnesca l'attaccante belga (57'). L'Atalanta allora si riversa in attacco e schiaccia l'Inter nella propria area. Sfiorano il gol Zapata (68'), Muriel che però sbatte contro super Handanovic (75'), poi Pasalic (81'). Ma l'Inter regge e dopo il triplice fischio fa festa grande. La classifica: Inter 62 punti; Milan 56; Juventus* 52; Roma 50; Atalanta 49; Napoli* 47; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Sampdoria e Udinese 32; Bologna 28; Genoa 27; Fiorentina, Spezia e Benevento 26; Cagliari 22; Torino 20; Parma 16; Crotone 15.

