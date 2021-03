Lukaku, l'attaccante dell'Inter nel mirino di Guardiola: lo vuole per il suo Manchester City

08 marzo 2021 a

Romelu Lukaku è il trascinatore dell'Inter che, in testa alla classifica del campionato di Serie A, sogna di riconquistare lo scudetto undici anni dopo l'ultima volta. Numeri clamorosi quelli dell'attaccante belga, 27 anni, capace in questa stagione di segnare già 24 gol (18 in campionato, 2 in Coppa Italia e 4 in Champions League). Una media realizzativa importante quella che sta tenendo da quando veste la maglia nerazzurra (58 gol in 83 partite) come mai gli era capitato in carriera. Merito anche del lavoro di Antonio Conte che lo ha voluto fortemente.

Ma un rendimento così alto, oltre ai benefici, porta anche dei lati negativi. Che in questo caso prendono le forme delle sirene di mercato. Che arrivano da quell'Inghilterra che Lukaku già ben conosce avendo giocato con Everton, Chelsea, West Bromwich Albion e Manchester United. L’attaccante belga infatti è entrato nel mirino dell’altra squadra della città di Manchester, ovvero il City di Guardiola. Conferme arrivato da The Athletic che sottolinea come il club inglese sia alla ricerca di un nuovo bomber in grado di aumentare la pericolosità offensiva dei Citizen considerato che alla fine di questa stagione, con tutta probabilità, saluterà una delle colonne recenti del City. Quel Sergio Aguero, 32 anni, capace di segnare 256 gol in 381 partite con il City.

Guardiola monitora anche il talentuosissimo Erling Haaland, sul quale però c'è l'interesse di tutti i top club d'Europa, ma la pista che porta a Lukaku è praticabile. Anche se molto dipenderà dal futuro societario dell'Inter, alle prese con Suning che sta cercando un acquirente, e dalla presenza nella prossima stagione in panchina di Conte che a sua volta vorrà capire bene gli scenari futuri del club. Lukaku, che a Milano si trova bene e con l'Inter ha un feeling speciale, sarà comunque uno degli attaccanti più ricercati nella prossima sessione di mercato.

