Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario e diretta tv. Le scelte di Conte e Gasperini

08 marzo 2021 a

a

a

Ostacolo Atalanta nella corsa dell'Inter verso lo Scudetto. La ventiseiesima giornata di Serie A si chiude stasera con il posticipo, allo stadio San Siro, tra le formazioni allenate da Antonio Conte e Gianpiero Gasperini. Fischio d'inizio alle ore 20,45.

Serie A, Rabiot e Morata (doppietta) per la rimonta della Juve: 3-1 alla Lazio

Il big match rappresenta comunque uno snodo fondamentale per gli obiettivi stagionali anche della squadra orobica in piena corsa almeno per il terzo piazzamento consecutivo in zona Champions League. L'Inter deve rispondere ai successi di Juve (3-1 contro la Lazio) e Milan (2-0 al Bentegodi contro il Verona), con i rossoneri che si sono portati momentaneamente di nuovo a -3 dalla vetta. L'Inter infatti proverà a ristabilire le distanze e avvicinare ancora di più il titolo che a Milano, sponda nerazzurra, manca dalla mitica stagione del triplete di Mourinho (era il 2010). Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo di forma smagliante: Lukaku e compagni hanno infatti inanellato una striscia di sei vittorie consecutive e non sembrano volersi fermare, mentre la Dea è ferma a quattro trascinata in particolare da Muriel. Nella gara d'andata a Bergamo finì 1-1, con Miranchuk che rispose al momentaneo vantaggio ospite firmato Lautaro Martinez.L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A.

Verona-Milan 0-2, gol e highlights: Krunic e Dalot rilanciano i rossoneri. Inter più vicina | Video

La partita tra le due squadre nerazzurre sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251). La gara è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Martinez. (A disposizione: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Young, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sensi, Sanchez, Pinamonti). All. Conte. ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel. (A disposizione: Gollini, F. Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Ghislandi, Malinoskyi, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Kovalenko, Lammers). All. Gasperini. ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Covid, positivo Diego Falcinelli. Con l'attaccante perugino contagiato anche l'ex grifone Falco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.