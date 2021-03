Superlega, Sir volley: è Leon l'anti Milano

Foto: oreste testa

Mercoledì 10 marzo gara -1 quarti di finale play off: Il cubano ha firmato 54 punti contro la Power volley in campionato

Luca Mercadini 08 marzo 2021 a

a

a

L'appuntamento è per mercoledì alle 19. Teatro della sfida, il PalaBarton. In palio gara -1 dei quarti di finale play off. Sabato notte Heynen e i suoi giocatori hanno conosciuto il nome dell’avversario: Power Volley Milano. La squadra di Piazza ha superato 3-0 Verona dopo una gara molto tirata nel secondo e terzo set e si è guadagnata il pass per affrontare Perugia. Sir e Allianz sono al terzo confronto stagionale. In regular season Leon e compagni hanno vinto sia nella gara d’andata che in quella di ritorno. Identico il punteggio: 3-1.

Volley, mercoledì 24 con il Corriere dell'Umbria la foto autografata di Atanasijevic



In casa meneghina partì meglio la Power Volley che riuscì ad aggiudiscarsi il primo set (25-21), salvo subire la rimonta perugina. Leon mvp con 27 punti trascinò la squadra bianconera che, nell’occasione, ritrovava nello starting seven Alek Atanasijevic dopo il lungo infortunio (8 punti al suo attivo). Tra i grandi protagonisti della sfida anche Max Colaci, decisivo dalla seconda linea. Sbertoli portava in doppia cifra Basic (13), il giapponese Ishikawa (16) e Maar (18) ma contro la strapotenza del campione cubano non ci fu nulla da fare. A completare l’opera ci pensarono Plotnytskyi (8) e Ter Horst (7) entrato in corso di gara nel ruolo di opposto: 25-20, 25-21 e 25-22, i parziali dal secondo al quarto set per Perugia in una gara comunque molto equilibrata in tutti i fondamentali, dove i Block Devils furono bravi a reagire dopo la sconfitta post Covid contro Monza. La condizione era quella che era, ma i bianconeri con classe e orgoglio riuscirono a ottenere ciò che volevano.

Champions volley, Modena-Sir 3-0: "La nostra peggiore partita"



Nel match di ritorno al Palabarton Heynen e i suoi confermano il medesimo punteggio della gara in casa Allianz (3-1) ma lo svolgimento del match è diverso. Stavolta Perugia conduce le danze con maggiore autorevolezza anche se è costretta a cedere un set (il secondo) per 25-23. Il muro fa la differenza (13 block vincenti) soprattutto nel primo parziale (6), bene attacco (56% di efficienza a fronte del 39% milanese) e servizio. E poi, il solito Leon che bissa i 27 punti della gara d’andata ben supportato da Ter Horst (16) che torna nella formazione titolare (Atanasijevic di nuovo ai box per infortunio). I centrali tutti in doppia cifra (10 punti Ricci, 12 Solè) sono determinanti per il successo finale in una gara alla vigilia molto delicata. Eh sì, perchè Perugia, cosa strana ma vera, non vinceva al PalaBarton da 27 giorni (ko con Lube e Trento) e contro Milano i bianconeri non avrebbero potuto fallire. La vittoria regala, invece, un bel +6 sulla Lube che alla fine risulterà decisivo in chiave play off

Sir volley, Atanasijevic: speciale di 12 pagine oggi con il Corriere dell'Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.