Tiro con l'arco, assegnati i tricolori indoor

Foto: corsini fitarco

Tutti i campioni italiani paralimpici al termine delle sfide di Reggio Calabria

08 marzo 2021 a

a

a

Un campionato italiano indoor dai grandi contenuti tecnici quello organizzato dalla Asd Aida, con il supporto della Fitarco Calabria e del Cip Calabria, al Palacalafiore di Reggio Calabria. Nella due giorni calabrese sono stati realizzati ieri due primati mondiali ad opera di Daniele Cassiani nel W1 (580 punti sulle 60 frecce e 147 punti sui match a 15 frecce), oltre al record mondiale eguagliato da Maria Andrea Virgilio nelle 60 frecce compound (582 punti). Grande spettacolo nelle finali che hanno prima assegnato i bronzi assoluti e poi i tricolori nelle varie categorie in gara che hanno visto in quasi tutte le finali gli atleti della Nazionale Paralimpica che si stanno preparando in vista dei Giochi di Tokyo.

Tiro con l'arco, prima gara internazionale per l'Italia

ARCO OLIMPICO Arriva a quota 10 titoli italiani assoluti indoor la campionessa della Nazionale e delle Fiamme Azzurre Elisabetta Mijno. L'arciera piemontese riesce a confermare il tricolore dello scorso anno nel remake della finalissima giocata contro l'atleta di casa Enza Petrilli (Asd Aida) al termine di un match gestito con grande sicurezza e concluso sul 6-0. L'atleta calabrese ha provato a reagire all'ottima media punti dell'avversaria, senza però riuscire a rientrare nel match, confermando comunque un ottimo argento assoluto e una continua crescita. Bronzo per Letizia Visintini (Arcieri Cormons) che supera 6-2 Veronica Floreno (Dyamond Archery Palermo). Nel maschile, invece, finale inedita che premia col primo titolo assoluto in carriera l'atleta piemontese Diego Garavaglia (Arcieri Cameri) che riesce ad avere la meglio dopo la freccia di spareggio su Giuseppe Verzini (Arcieri Cormons): il match si conclude sul 6-5 (9*-9), con il 9 di Garavaglia che è più vicino al centro del bersaglio rispetto al 9 dell'atleta friulano. La medaglia di bronzo la conquista invece Stefano Travisani (Fiamme Azzurre) superando 6-4 Alessandro Erario (Arcieri dello Jonio).

Fitarco, due umbri nella squadra di governo del presidente Scarzella

ARCO COMPOUND La trapanese Maria Andrea Virgilio (Dyamond Archery Palermo) conquista il suo secondo tricolore assoluto indoor compound dopo quello del 2019. L'azzurra riesce a battere la compagna di Nazionale e campionessa uscente Giulia Pesci (Arcieri Ardivestra) vincendo 145-142. Bronzo per Eleonora Sarti (Fiamme Azzurre). Nel maschile si ripropone, con lo stesso risultato, la sfida tra gli azzurri Paolo Cancelli (Arcieri dlf Voghera) e Alberto Simonelli (Fiamme Azzurre). Il match tra i due atleti lombardi, contraddistinto da una grande equilibrio, si risolve dopo lo shoot off: al termine delle 5 volée il risultato è fermo sul 145-145, ma la freccia di spareggio di Cancelli impatta sul 10, mentre quella di Simonelli sul 9, consegnando il terzo tricolore, secondo consecutivo, a Cancelli. Bronzo per Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) vincente su Paolo De Venuto (Frecce Azzurre) per 142-139. W1 - La sfida per l'oro W1 si conclude col titolo italiano a Daniele Cassiani (Arcieri della Signoria), il secondo dopo quello del 2013. L'atleta di Prato conclude alla grande il suo campionato dopo i due primati mondiali e il titolo di classe ottenuti sabato, vincendo la finale contro il compagno di Nazionale e campione uscente Salvatore Demetrico (Dyamond Archery Palermo) vincendo la finalissima 145-144. Bronzo per Fabio Azzolini (Arcieri Orione) che ha la meglio su Francesco Tomaselli (Arcieri dello Jonio) per 131-126. VISUALLY IMPAIRED 2/3 - La sfida per l'oro nella categoria degli ipovedenti porta al secondo tricolore assoluto il vicecampione mondiale Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo) che batte in finale 6-2 Elisa Soracase (Arcieri del Piave).

Arco, Mondiali 3D a Terni nel 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.