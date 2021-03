Padova-Perugia 1-0, Firenze manda ko i grifoni: primo posto lontano otto punti

Nicola Uras 07 marzo 2021 a

Il Perugia perde lo scontro diretto con il Padova che scappa così in classifica a +8 sui grifoni. All'Eugeneo finisce 1-0 per i padroni di casa, il gol di Firenze al 72' decide la sfida che può decidere il campionato. Al Grifo non resta ora che resettare dopo questa sconfitta e riprendere a vincere sin dal recupero della partita con il Cesena (mercoledì).

Una partita nervosa, spezzettata, all'insegna delle seconde palle, zeppa di errori tecnici quella andata in scena in Veneto in cui il Padova si è rivelato più "cattivo" e determinato negli episodi. Dopo l'infortunio di Falzerano (8'), la prima occasione della partita si palesa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: spiovente di Chiricò sul primo palo per Rossettini che svetta su tutti indirizzando la palla appena sotto l'incrocio dei pali con Fulignati bravo con un balzo a respingere. Dopo una buona partenza è il Padova a prendere il sopravvento e andare di nuovo vicino al gol con Firenze, su torre di Della Latta, ma Angella salva mettendo la palla in angolo (23'). Il Perugia rialza la testa nel finale di frazione e con Burrai, su punizione, trova il primo tiro in porta ma Vannucchi è attento (34'). I grifoni ci prendono gusto ed è Favalli a provarci dalla distanza (37').

Nella ripresa si gioca poco perché il Padova usa il fallo sistematico e spezza il tentativo del Perugia di prendere il sopravvento. E proprio quando sembrano entrare in partita gli attaccanti biancorossi - i peggiori in campo - il Padova colpisce: cross di Germano, Della Latta sul secondo palo riesce nella sponda trovando Firenze solo al centro dell'area e glaciale nel sinistro con cui buca Fulignati (1-0, 72'). Caserta cambia attaccanti e sistema (4-2-3-1), ma a parte un'azione sull'asse Elia-Minesso-Di Noia (81'). il Perugia non riesce ad essere pericoloso neanche con un assalto all'arma bianca.

