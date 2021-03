Basket A2 femminile, la Pfu batte l'Alma Patti

Finisce 75-73 dopo un match tiratissimo. Aneta Kotnis top scorer con 19 punti

Torna al successo La Bottega del Tartufo Umbertide che al Pala Morandi batte l'Alma Patti 75-73. Partita combattuta doveva essere e combattuta è stata, con entrambe le squadre ad inseguirsi per tutti e 40 i minuti di gioco. La PFU è partita subito a razzo, con il primo quarto chiuso 22-15. Nel secondo periodo invece è stata Patti la dominatrice che, grazie ad un parziale di 29-15, è andata al riposo in vantaggio sul 44-37. Nel terzo periodo le bianco-azzurre continuavano ad inseguire le avversarie arrivando al meno 6 (53-58) di fine periodo.

Tutto si è deciso nell'ultimo quarto, con Paolocci e compagne che mettevano il naso avanti a quattro minuti dal termine. Patti però non mollava e a quattordici secondi alla fine trovava il pareggio con Galbiati sul punteggio di 73-73. Time-out e al ritorno sul parquet Pompei depositava il canestro della vittoria. Cupido non riusciva ad andare al tiro e La Bottega del Tartufo Umbertide festeggiava.

Top scorer del match Aneta Kotnis con 19 punti. In doppia cifra tra le umbertidesi anche Beatrice Stroscio con 18 punti e Baldi con 16. Tra le fila pattesi 17 punti a testa per Cupido e Galbiati. La PFU sale così a quota 26 punti in classifica al quarto posto, a pari merito con San Giovanni Valdarno. Ora testa alla Coppa Italia, venerdì 12 alle 13:45 a Brescia, palla a due contro Udine nel quarto di finale della Final Eight. Si tornerà al Pala Morandi mercoledì 17 marzo alle 19:30 per il recupero contro Faenza.

