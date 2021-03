Roma-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv: chance per Smalling. Strootman torna da ex

07 marzo 2021 a

Protagonista la Roma nel lunch match di domenica 7 marzo, nella partita che apre il programma domenicale della 26esima giornata di Serie A. I giallorossi sono chiamati a ritrovare il giusto ritmo anche in casa dopo lo stop contro il Milan all'Olimpico, riscattato tuttavia dal colpaccio mercoledì 3 marzo sul campo della Fiorentina. Dall'altra parte c'è il Genoa, reduce - dopo un ottimo periodo di forma - dal ko di San Siro contro l'Inter e dal pareggio nel derby contro la Sampdoria. Nella Roma, Fonseca è costretto a cambiare a centrocampo: con lo stop di Veretout, l'allenatore portoghese ricorre al doppio regista con Diawara, a segno a Firenze, accanto a Villar. I due hanno già giocato insieme nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga, vinto per 3-1 dai giallorossi all'Olimpico. In difesa, con Ibanez infortunato e Kumbulla squalificato, Smalling torna titolare a un mese dall'infortunio. L'inglese affiancherà Cristante e Mancini, con Karsdorp e Spinazzola in fascia. Possibile panchina per Mkhitaryan, il giocatore più utilizzato in rosa, con Pedro favorito per affiancare Lorenzo Pellegrini alle spalle di Mayoral, ancora titolare in assenza di Dzeko. Nel Genoa, con Biraschi e Luca Pellegrini ai box, Ballardini va avanti sulla via del 3-5-2, modulo che ha prodotto otto risultati utili nelle ultime nove partite giocate. Perin è acciaccato, tra i pali è pronto Marchetti. In difesa possibile conferma per Radovanovic centrale, con Masiello e Criscito ai suoi lati. Sulle fasce Czyborra in ballottaggio con Ghiglione a destra, con Zappacosta sull'altra corsia. Ritorno da ex all'Olimpico per Strootman, che affiancherà Badelj e Zajc. In avanti fiducia alla coppia Shomurodov-Destro. Pandev non al meglio.

Queste le probabili formazioni. Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mayoral. All. Fonseca. Genoa: Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Czyborra, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov, Destro. All. Ballardini. Diretta tv su Dazn e sul canale 209 della piattaforma Sky a partire dalle 12,30.

