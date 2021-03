America's Cup, Spithill sul rivale Burling: "E' il migliore al mondo, ma viviamo per affrontare queste sfide"

07 marzo 2021 a

"Peter Burling è il miglior timoniere del mondo. Stiamo affrontando i migliori del mondo, ma è quello per cui viviamo. Se fosse facile non varrebbe la pena farlo". Lo dice uno dei due timonieri di Luna Rossa, l’australiano Jimmy Spithill, parlando ai microfoni di Newstalk Zb del rivale di Coppa America, il talentuoso timoniere di Team New Zealand. Lo riporta il New Zealand Herald, maggior quotidiano del paese down under.

Le parole di Spithill, che siano pretattica o no, arrivano però dopo che il suo collega al timone della barca italiana - l’unica degli AC75 che abbia due timonieri -, Checco Bruni, aveva definito Burling "un talento pazzo" e appaiono come una contestualizzazione dell’espressione del velista palermitano: "a volte perdete delle sfumature dell’italiano", ha detto l’unico straniero dell’equipaggio che viene definito la Nazionale della vela italiana. L'America's Cup inizierà poco dopo le 16 (ora neozelandese) di mercoledì 10 marzo, dopo che il governo ha annunciato una riduzione dei livelli di allerta. Con il livello di avviso Covid 2 o 1, il programma delle gare rimarrà come pianificato con 2 gare al giorno: mercoledì 10, venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 e ogni giorno successivo.

Il programma attuale prevede gare ogni giorno fino a quando il Defender Emirates Team New Zealand o il Challenger Luna Rossa Prada Pirelli raggiungono 7 vittorie. Per quanto riguarda le quote dei betting analyst di Snai, favoriti sono i neozelandesi: una loro vittoria, infatti, si gioca a 1,50 contro il 2,40 di Luna Rossa. Per la competizione, che si gioca al meglio delle 13 regate vinte, i risultati più probabili vedono sempre New Zealand in vantaggio con il 7-3, il 7-4 e il 7-5 a quota 5. Difficile, invece, vedere il trionfo dell’imbarcazione italiana; il 5-7 è risultato più probabile in caso di vittoria dell’equipaggio di Luna in quota a 7,50.

