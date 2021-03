Perugia-Padova: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Caserta: "Partita non decisiva"

Il big match del girone B: fischio d'inizio alle ore 17,30. Mandorlini in tribuna: è squalificato.

Una domenica fondamentale per tornare in Serie B, una domenica per cuori forti, una domenica da grifoni. Il Perugia va a Padova, contro l'attuale capolista del girone B di Serie C, per quello che è il big match della ventinovesima giornata. Il Padova guida la classifica (58 punti), il Perugia insegue (53) ma deve recuperare ancora le partite rinviate con Cesena e Fermana. Ma all'Euganeo - fischio d'inizio alle ore 17,30 - non ci sono solo tre punti d'oro in palio, ma è una partita in cui c'è in ballo l'autostima e il pieno di benzina per arrivare sino in fondo.

Il tecnico Fabio Caserta alla vigilia smorza possibili tensioni: "Niente paura. Sarà una partita importantissima ma non decisiva”. "Sarà importante fare una corsa in più" aggiunge come particolare fondamentale da opporre ad un Padova “costruito per vincere, pur se dicono che siamo noi i favoriti. E’ una squadra fisica, forte. Sa aspettare l’avversario perché non prende gol con facilità e sa ripartire. Le fonti di gioco non sono solo Ronaldo e Chiricò che può fare male se ha spazio”. Idee chiare. Come quella sulla formazione: "Ho un solo dubbio" si lascia sfuggire. Probabilmente in mediana dove Burrai è sicuro titolare mentre Kouan e Sounas dovrebbero spuntarla su Di Noia, Moscati e Vanbaleghem. Out per infortunio Negro e Rosi oltre a Konate. Assente anche Lunghi. Diretta tv su Sky Sport (canale 253) e Umbria Tv (canale 10 dalle ore 16,30), streaming su Eleven Sports.

Le probabili formazioni. PADOVA (4-3-3). Vannucchi; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Hraiech, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Nicastro, Jelenic. (A disposizione: Merelli, Voltan, Andelkovic, Kresic, Pelagatti, Firenze, Halfredsson, Mandorlini, Vasic, Biasci, Cissè, Paponi, Santini). All. Longo (Mandorlini è squalificato). PERUGIA (4-3-1-2): Fulignati; Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli; Kouan, Burrai, Sounas; Falzerano; Elia, Melchiorri. (A disposizione: Minelli, Bocci, Monaco, Crialese, Moscati, Vanbaleghem, Di Noia, Minesso, Murano, Bianchimano, Vano). All. Caserta. ARBITRO: Colombo di Como. La classifica: Padova 58; Sudtirol 55; Perugia e Modena 53; Triestina 45; Feralpisalò e Cesena 42; Virtusvecomp Verona 41; Matelica e Sambenedettese 39; Mantova 38; Fermana 34; Gubbio 32; Carpi 31; Vis Pesaro 27; Imolese e Fano 25; Legnago 23; Ravenna 20; Arezzo 17.

