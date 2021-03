Juventus-Lazio 3-1, gol e highlights. Rabiot e Morata (doppietta) rimontano la rete di Correa

06 marzo 2021 a

La Juventus non alza bandiera bianca: crede ancora allo scudetto. Il 3-1 rifilato alla Lazio è un segnale importante per i bianconeri che vanno sotto, poi dopo una prima mezz'ora di grande sofferenza, ribaltano la partita con una rimonta avviata da Rabiot e completata dalla doppietta di Morata nella ripresa. Il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si chiude dunque con tre punti cruciali per il torneo dei bianconeri.

L'inizio del primo tempo è tutto della formazione biancoceleste che al 14' passa in vantaggio: Kulusevski perde palla prima del centrocampo, Correa ne approfitta, punta Demiral, si invola verso Szczesny e infila lo 0-1. Netta la superiorità della squadra di Inzaghi che sfiora anche il raddoppio con Milinkovic Savic e poi Luis Alberto. La Juve regge e dopo la mezz'ora inizia a farsi vedere dalle parti di Reina. Al 39' il pareggio: Morata dalla trequarti pesca l’inserimento sulla sinistra di Rabiot, che invece di crossare mette una grande palla sul primo palo lasciato scoperto da Reina e trova il gol.

La ripresa si apre con la traversa colpita da Milikovic Savic (52'). Poi arriva il gol della Juventus: contropiede guidato da Federico Chiesa che dopo aver rubato palla innesca l’inserimento in profondità di Alvaro Morata, che supera Hoedt e tira un gran destro sul primo palo bucando Reina con la rete del 2-1 (57'). Poco dopo lo spagnolo concede il bis: Milinkovic atterra Ramsey in area, Massa fischia il rigore e sul dischetto Morata batte Reina e realizza la rete del 3-1 (60'). Nel finale Pirlo, che aveva già lanciato dall'inizio Cuadrado, ritrova Arthur e Bonucci, nel giorno in cui Ronaldo è entrato solo nel finale a partita già decisa. In attesa dei risultati di Inter (59 punti) e Milan (53), la Juve balza a quota 52 (deve recuperare sempre la partita con il Napoli).

