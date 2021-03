Padova-Perugia vista da Renzo Tasso: "Un pareggio ma il Grifo va in serie B"

Foto: photostudio

Il doppio ex sul big match del girone B: "Melchiorri e Chiricò decisivi"

“Finirà in pareggio, ma penso che il campionato lo vincerà il Perugia”. Renzo Tasso, ex centrocampista con un passato sia nel Perugia che nel Padova, fa le carte al match dell’Euganeo sbilanciandosi anche sul lungo periodo.

Domani è uno snodo decisivo del campionato?

“Lo sarà per il risvolto psicologico. Se una delle due squadre dovesse prevalere potrebbe avere quella spinta in più da qui alla fine”.

Quali aspetti conteranno maggiormente?

“Non bisogna perdere. Conterà parecchio l’aspetto mentale come i singoli episodi”.

Chi ha maggiore “urgenza” di vincere?

“Il Perugia viene da una brutta retrocessione. La società si è rimboccata le maniche, all’inizio ha faticato per diversi motivi. Il Grifo può vincere anche perché ha l’ esigenza di riscattare la scorsa stagione. Il Padova a livello economico ha fatto degli sforzi importanti, da un po’ di tempo rincorre la B. Detto questo, c’è poi la qualità dei giocatori che è alta sia da una parte che dall’altra, ma il Perugia ha forse qualcosa in più dal punto di vista del dinamismo e della qualità fisica”.

Lo ritiene favorito, domani?

“No, prevedo un pareggio, ma penso che il campionato lo vincerà il Grifo”.

Chi può decidere la sfida?

“Gli attaccanti. Melchiorri mi piace per la sua umiltà e generosità. Dall’altra parte dico Chiricò. Ha lo spunto che può far la differenza”.

Come inquadra la partita nella partita tra i due allenatori?

“Sono molto diversi. Ho sentito parlare benissimo di Caserta. La sua storia recente lo dimostra. Quest’anno ha ricompattato l’ambiente. Fa giocare bene la squadra. Mandorlini è molto esperto, spesso ha degli atteggiamenti particolari. Fra i due la duttilità di Caserta può fare la differenza”.

Che ricordi ha delle sue esperienze al Perugia e al Padova?

“In Umbria arrivai da giovane, nel 1994, in una squadra fortissima, mi ritagliai dei buoni spazi all’interno di un grande gruppo. Lì feci degli errori, portati dalla giovane età. Poi tornai al Grifo in altri due momenti. A Padova ero più maturo. Vincemmo la C2, perdemmo poi lo spareggio per la B. Sono state esperienze diverse ma importanti”.

