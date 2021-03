Juventus-Lazio: probabili formazioni, orario e diretta tv. Pirlo ritrova Cuadrado, ma c'è l'incubo Covid

06 marzo 2021 a

La sfida dell'Allianz Stadium di Torino, in campo alle ore 20,45 oggi sabato 6 marzo, è assolutamente delicata per Juventus e Lazio. I bianconeri devono tenere aperto il campionato per quanto riguarda la possibilità di provare la rimonta scudetto, la Lazio invece deve restare incollata al vertice per la zona Champions. Incubo Covid per i bianconeri: Betancur positivo, c'è paura ci possano essere altri positivi soprattutto in ottica Champions.

“Per noi è sempre decisiva. Pensiamo solo alla Lazio, serve la testa”. Andrea Pirlo chiede prima di tutto concentrazione alla sua Juve. Ma in casa bianconera c’è anche il pensiero Porto da affrontare martedì, una partita che la Juve deve obbligatoriamente vincere. Gare decisive, servirà la miglior squadra. E Inzaghi, dall’altra parte, ha caricato i suoi: “La Juve arriva nel momento giusto. In settimana abbiamo analizzato bene i nostri errori. Dobbiamo restare in partita per tutti i novanta minuti”. All’andata finì 1-1 con il pareggio in extremis di Caicedo che confermò la fragilità bianconera in questa stagione. Un dato importante per Pirlo: la Juve ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro gare casalinghe in Serie A: l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di questo tipo è stata nel marzo 2018 (cinque), con Massimiliano Allegri in panchina. Statistica che dovrà essere confermata oggi al cospetto di una squadra che, nelle stagioni recenti, ha sempre sofferto.

Diversi gli assenti tra i bianconeri: Chiellini, Betancur (Covid), Dybala, mentre si rivedono in panchina anche se non al top sia Bonucci che Arthur, mentre tra i titolari Pirlo si affida a Cuadrado. In attacco Morata partirà ancora dalla panchina. Sul fronte Lazio la formazione migliore con Immobile che sfida CR7. Diretta tv su Dazn e Dazn 1 (canale 209 del bouquet Sky). Le probabili formazioni. JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Liga, Danilo; Ramsey, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. (A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Dragusin, Arthur, Bernardeschi, Di Pardo, Fagioli, Peeters, Morata, Da Graca). All. Pirlo. LAZIO (3-5-2) - Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. (A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Parolo, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, A. Pereira, Caicedo, Muriqi). All. S.Inzaghi. ARBITRO: Massa di Imperia.

