Chantal Van Den Broek-Blaak ha vinto la Strade Bianche Women Elite

Chantal van Den Broek-Blaak (Team Sd Worx) ha vinto la settima edizione della Strade Bianche Women Elite Eolo, da Siena a Siena (Piazza del Campo) di 136 km. Sul traguardo finale nella storica piazza ha preceduto la campionessa italiana Elisa Longo Borghini (Trek - Segafredo) e Anna van Der Breggen (Team Sd Worx).

RISULTATO FINALE

1 - Chantal van Den Broek-Blaak (Team Sd Worx) 136 km in 3h54'40" alla media di 34.773 km/h

2 - Elisa Longo Borghini (Trek - Segafredo) a 7"

3 - Anna van Der Breggen (Team Sd Worx) a 9"

4 - Annemiek Van Vleuten (Movistar Team Women) a 11"

5 - Cecilie Ludwig Uttrup (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) s.t.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, la vincitrice Chantal van Den Broek-Blaak ha dichiarato: "Sono sorpresa ma al tempo stessa veramente felice. È una vittoria che nasce dal lavoro di tutta la squadra. Nel finale quando ero davanti ho ricevuto istruzioni dal team di non tirare. Non pensavo di staccare Elisa Longo Borghini sull'ultima salita ma ce l'ho fatta. È un giorno importantissimo per la mia carriera da ciclista".

