America's Cup, la storia del Silver Bullet nel documentario Rai "Vola, Luna Rossa"

Luna Rossa in tv. Alla vigilia della sfida che opporrà Luna Rossa Prada Pirelli ai detentori del trofeo e padroni di casa di EmiratesTeam New Zealand nella finale della 36esima America's Cup, Rai Documentari presenta Vola, Luna Rossa, prodotto da Stand by me, scritto da Claudio Moretti e diretto da Cristian di Mattia.

Il documentario, che andrà in onda lunedì 8 marzo alle 18,50 su Rai2, ripercorre tutta l’epopea della leggendaria imbarcazione italiana, dal 1997, anno del varo, al momento in cui la barca italiana, lo scorso febbraio, aggiudicandosi la Prada Cup, si è qualificata come challenger dell’America's Cup, per la seconda volta nella storia. Da sempre l’America's Cup, il trofeo sportivo più antico del modo, rappresenta il massimo della tradizione e il massimo dell’innovazione che viaggiano insieme: quest’anno Patrizio Bertelli e Marco Tronchetti Provera hanno imbarcato le loro speranze sui primi scafi volanti della storia di questa manifestazione. Luna Rossa oggi è una barca futuristica, ma la sua anima è sempre la stessa: quella nata il giorno in cui Patrizio Bertelli, appassionato velista, incontra l’architetto German Frers nel suo studio di Milano e decide di lanciarsi nel folle progetto velico. Mette a disposizione il budget più alto per la Coppa America del 2000: 100 miliardi di vecchie lire. E si dedica totalmente alla costruzione dell’impresa. Tre anni più tardi il Silver Bullet, il proiettile d’argento, farà sognare tutti gli italiani. Un altro giro di boa nel 2004, quando Tronchetti Provera si unisce a Patrizio Bertelli, pronti per la campagna di Valencia del 2007.

Con le interviste ai protagonisti e l’utilizzo di materiale di repertorio edito e inedito, tra cui quello dell’archivio storico del team, Vola, Luna Rossa ripercorre tutte le tappe più importanti della propria storia sportiva, tra innovazioni tecnologiche, strategie e sfide mozzafiato. La narrazione si snoda attraverso le interviste a Patrizio Bertelli (Presidente del team Luna Rossa Prada Pirelli), Marco Tronchetti Provera (Pirelli Executive Vice Chairman & CEO), Max Sirena (Team Director & Skipper del Luna Rossa Prada Pirelli team), Francesco De Angelis (skipper di Luna Rossa dal 2000 al 2003), James Spithill (timoniere nel 2007 e dell’AC75), Torben Grael (tattico dal 2000 al 2007), Many Frers (architetto navale nel 2000), Francesco Bruni (attuale timoniere dell’AC75), Rod Davis (Head Coach nel 2000), Matteo Plazzi (navigatore dal 2000 al 2007), Paolo Bassani (prodiere dal 2000 al 2003), Horacio Carabelli (Co-Design Coordinator dell’AC75) e Gilberto Nobili (grinder dal 2003 al 2007 e nel 2021).

