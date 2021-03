Equitazione, partita la stagione in Umbria con 350 atleti a Montefalco

Al centro ippico Le Lame primo concorso nazionale di salto a ostacoli

03 marzo 2021 a

Nell’ultimo weekend di febbraio si è aperta la stagione agonistica 2021 degli sport equestri umbri. Al centro ippico Le Lame horses sporting club di Montefalco si è, infatti, tenuto il primo concorso nazionale di salto ostacoli in programma in Umbria quest’anno. Un sole quasi primaverile ha riscaldato i circa 350 atleti che hanno partecipato all’evento a cinque stelle, provenienti soprattutto dall’Italia centrale e settentrionale.

Per le norme di contenimento della pandemia di covid 19, le competizioni si sono svolte a porte chiuse, quindi in assenza di pubblico. Tecnici, giudici e personale di supporto, cavalieri e amazzoni, escluso unicamente il momento della gara, hanno comunque dovuto rispettare l’obbligo di mascherina e distanziamento fisico all’interno della struttura. Precauzioni doverose pur essendo l’equitazione, in questo contesto, uno degli sport più sicuri poiché praticato rigorosamente in maniera individuale.

