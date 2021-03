Juventus-Spezia 3-0, ma quanta fatica a sbloccare il risultato per i bianconeri: gol e highlights

02 marzo 2021 a

La Juventus è tornata alla vittoria, anche se a fatica prima di dilagare. I bianconeri hanno supertao lo Spezia per 3-0 nell’anticipo della 25/a giornata di Serie A. I bianconeri allungano nella ripresa dopo un primo tempo complicato: Morata, entrato un minuto prima, sblocca il risultato al 17’ su assist di Bernardeschi. Chiesa raddoppia al 26’, prima del tris finale di Ronaldo al 44’.

A tempo scaduto Szczesny para un calcio di rigore a Galabinov. La squadra di Pirlo sale così a 49 punti, al terzo posto in solitaria, mentre i liguri rimangono fermi a 25 punti. La Juventus è in ritardo rispetto al vertice, cerca di accorciare grazie al recupero che deve disputare, in casa contro il Napoli. Resta il fatto di un primo tempo nel quale la squadra di Pirlo ha fatto grande difficoltà ad ingranare contro un avversario davvero ben organizzato.

Questa la classifica di serie A dopo l’anticipo della 25/a giornata. Inter 56 punti; Milan 52; Juventus 49; Atalanta 46; Roma 44; Napoli e Lazio 43; Sassuolo e Verona 35; Sampdoria 30; Bologna e Udinese 28; Genoa 26; Spezia, Fiorentina e Benevento 25; Torino 20; Cagliari 18; Parma 15; Crotone 12.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Frabotta (16’ st Bernardeschi); Chiesa (27’ st Ramsey), Bentancur, Rabiot, McKennie (16’ st Morata); Kulusevski (42’ st Di Pardo), Cristiano Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, de Ligt, Dragusin, Fagioli, Peeters, Aké. All. Pirlo.

SPEZIA: Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza (41’ st Bastoni); Estevez, Leo Sena (41’ st Agoume), Maggiore (27’ st Acampora); Farias (27’ st Verde), Nzola (27’ st Galabinov), Gyasi. A disp. Zoet, Ricci, Ferrer, Chabot, Ismajli, Agudelo, Piccoli. All. Italiano. Arbitro: Sacchi di Macerata. Note: Szczesny (J) para un rigore a Galabinov al 51’ st; ammoniti Frabotta, Demiral (J).

Reti: st 17’ Morata, 26’ Chiesa, 44’ Ronaldo.

