Perugia-Sambenedettese 1-1. Il Grifo frena, non basta il gol di Murano

Nicola Uras 02 marzo 2021 a

a

a

Il decimo risultato utile consecutivo lascia l'amaro in casa del Perugia. Perché l'1-1 con la Sambenedettese frena la rincorsa al primo posto e domani, mercoledì 3 marzo, il Padova in casa della Virtus Verona può di nuovo allungare anche se le due partite da recuperare del Perugia non permettono di vedere una classifica "reale". Non è stato il recente Grifo scintillante quello sceso in campo al Curi oggi martedì 2 marzo per il turno infrasettimanale. Più compassato ma non per questo riesce a passare in vantaggio con Murano. Ma la Sambenedettese risponde subito pescando il jolly su punizione. Poi la partita si sporca, il Perugia anziché manovrare accetta la battaglia inserendo chili e centimetri davanti ma l'assalto non riesce.

Serse Cosmi torna ad allenare in Serie A dopo otto anni: è il nuovo tecnico del Crotone

Nel primo tempo la Samb è attenta a non sbilanciarsi, il Perugia fatica a trovare gli spazi anche se Falzerano ed Elia sembrano sempre sul punto di inventare qualcosa. E infatti proprio Elia salta l'uomo, mette la palla in mezzo e Murano, lasciato solo, di testa firma il vantaggio (30', 1-0). Immediata la risposta dell'avversario. Fallo di Murano al limite, la punizione "a giro" di Lombardo sorprende Fulignati (33', 1-1). Nel finale di frazione il Perugia spinge ma prima Falzerano sbatte su Fusco e poi la mira Di Noia non è quella giusta.

Serie C, Perugia travolgente: Modena ko 3-0 nonostante super Gagno in porta

La ripresa si apre l'ingresso di Melchiorri che ha subito una bella occasione al 53' ma ancora Fusco si oppone, stavolta con il piede. Entrano anche Vano e Bianchimano con Caserta che mette la partita sul piano della lotta ma l'assalto all'arma bianca non riesce. Moscati sfiora l'incrocio dei pali su punizione (79'), ha un'occasione Angiulli (88') mentre Bianchimano sparacchia alto una situazione che poteva essere interessante. Il Grifo ora si trova a -2 da Padova che però scende in campo domani. E domenica sarà scontro diretto in Veneto.

Stadio, derby Ternana-Perugia tra Bandecchi e Comotto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.