Serie A, stasera Juventus-Spezia: probabili formazioni e dove vederla in tv. Morata c'è

Torna a giocare la Juventus, stasera martedì 2 marzo 2021. Una sfida di campionato interna che arriva dopo il pareggio al Bentegodi contro il Verona (1-1). Appuntamento alle ore 20.45 ospita all'Allianz Stadium dove si gioca il 25° turno del campionato di Serie A.

Video su questo argomento "All or Nothing" in arrivo la docu-serie sulla Juventus TMNews

La Juventus dovrà recuperare mercoledì 17 marzo la sfida interna contro il Napoli. La squadra di Pirlo ha vinto solo una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, dopo aver registrato sei successi di fila. . Il 4-1 nella gara d'andata è stata la prima vittoria per la Juve in tre sfide contro lo Spezia in tutte le competizioni: in precedenza un pareggio e una sconfitta, arrivati nella Serie B 2006/07. Fra i convocati, nella Juventus, c'è l'attaccante Morata.

Juve-Spezia: dove vederla in tv e in streaming Juve-Spezia è in programma, come detto, alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Video su questo argomento Il pallone racconta… Juventus stavolta meno favorita

Le probabili formazioni di Juve-Spezia in campo questa sera

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. ALL.: Pirlo.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, McKennie, Bernardeschi, Fagioli, Rafia, Peeters, Morata.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias. ALL.: Italiano.

A DISP.: Zoet, Agoume, Vignali, Agudelo, Sena, Acampora, Bastoni, Verde, Nzola, Piccoli, Ismajli, Erlic.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Colarossi- Di Vuolo.

IV UOMO: Marchetti.

VAR: Fabbri.

ASS. VAR: Di Iorio.

La Juventus è fortemente in ritardo in campionato rispetto all'Inter, ma come detto ha la sfida interna - anche se molto delicata - da recuperare contro il Napoli, Saranno giorni decisivi per la squadra di Pirlo sul fronte campionato e su quello della Champions League.

Video su questo argomento Covid, Dybala testimonial per il Piemonte: "Indossate mascherina" TMNews

