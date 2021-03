Golf, Morikawa emula Woods e si prende il WGC

Intanto Molinari torna in gara all'Arnold Palmer vinto nel 2019

WGC: Morikawa come Woods, vittoria con dedica Con l’exploit a Bradenton Morikawa è diventato il secondo giocatore dopo Woods (nel 1999) a imporsi in un Major (PGA Championship 2020) e in un evento del mini circuito mondiale prima dei 25 anni. Non solo: il trionfo arrivato sul percorso del The Concession Golf Club (par 72) permette a Morikawa di balzare dal sesto al quarto posto del ranking mondiale e di incassare un assegno di 1.820.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 10.500.000. “Questa vittoria – la gioia del californiano – voglio dedicarla a Tiger e a mio nonno, morto solo un mese fa. Nella vita non si ringraziano mai abbastanza le persone e io in questo caso voglio farlo. Spero che Tiger, un esempio per molti, possa rimettersi presto”. Battuti e delusi Ventiquattro candeline spente lo scorso 6 febbraio Morikawa, talento di Los Angeles, con un parziale finale di 69 (-3), su un totale di 270 (70 64 67 69 -18) colpi, ha superato la concorrenza di altri due giocatori americani, Brooks Koepka e Billy Horschel, secondi con 273 (-15) al fianco del norvegese Viktor Hovland che, grazie a questo risultato, passa dal quarto al secondo posto nella FedEx Cup.

DAL WGC AL LPGA PASSANDO PER IL PGA TOUR, TRIBUTO A WOODS CHE RINGRAZIA “For Tiger”. Tanti i campioni e le campionesse che hanno voluto rendere omaggio a Woods, coinvolto in un grave incidente d’auto a Los Angeles. Da McIlroy a Jason Day, da Tony Finau a Fleetwood passando per Annika Sorenstam e tanti altri. Fino ad arrivare agli operatori del PGA Tour. Maglietta rossa e pantaloni (o gonna per la Sorenstam) neri, la divisa classica di Woods in ogni round finale, per molti. Con Morikawa “costretto” a indossare una t-shirt diversa per il ritardo di una fornitura. Un tributo che non ha lasciato indifferente Woods. “E’ difficile spiegare – il post pubblicato sui canali ufficiali del californiano - quanto sia stato toccante accendere la televisione e vedere tutte quelle magliette rosse. Grazie a tutti quei giocatori e tifosi che mi stanno aiutando a superare questo momento difficile”.

PGA TOUR; FRANCESCO MOLINARI TORNA IN GARA ALL’ARNOLD PALMER, VINTO NEL 2019 Dopo tre Top 10 nelle prime quattro presenze del 2021 Francesco Molinari sarà tra i protagonisti più attesi dell’Arnold Palmer Invitational, evento del PGA Tour in programma dal 4 al 7 marzo al Bay Hill Club & Lodge di Orlando, in Florida. In un torneo dedicato a Palmer – mito del golf scomparso nel 2016 – che il campione azzurro conquistò nel 2019 con una grande rimonta nel giro finale

