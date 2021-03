America's Cup, i bookmakers vedono New Zealand favorita su Luna Rossa: 7-3 il risultato più probabile

02 marzo 2021 a

Dopo aver messo in bacheca la Prada Cup, Luna Rossa non vuole più fermarsi andando all’attacco della America's Cup, competizione nella quale sfiderà i detentori del trofeo di New Zealand, cercando di portare per la prima volta in Italia il trofeo sportivo più antico del mondo. Un sogno che però, rileva Agipronews, sembra scontrarsi con le quote fornite dai betting analyst di Snai che vedono favoriti i neozelandesi; una loro vittoria, infatti, si gioca a 1,50 contro il 2,40 di Luna Rossa.

Per la competizione, che si gioca al meglio delle 13 regate, i risultati più probabili vedono sempre New Zealand in vantaggio con il 7-3, il 7-4 e il 7-5 a quota 5. Difficile, invece, vedere il trionfo dell’imbarcazione italiana; il 5-7 è risultato più probabile in caso di vittoria dell’equipaggio di Luna Rossa in quota a 7,50 mentre lo 0-7 vale addirittura 40 volte la posta in palio contro il 13 dello stesso risultato ma in favore di New Zealand. Intanto Gianfranco Sibello, fratello del tattico e randista del team italiano Pietro, fa la sua previsione sulla sfida: "La partenza è il nostro punto di forza, si è visto con Ineos, grazie al doppio timoniere e a Spithill che ha un senso del tempo eccezionale: a quelle velocità non deve mancare. Ovviamente la velocità è fondamentale e non conosciamo quella di Team New Zealand, se sono simili Luna Rossa ha delle buone carte da giocare", ha spiegato.

Ora il punto è sapere chi sarà il tattico di New Zealand. Sibello azzarda un pronostico, derivante dall’esperienza come equipaggio di 49er: "Peter Burling, il timoniere, a bordo ha il suo prodiere nella nostra classe, Blair Tuke. I due si conoscono a menadito, sono un equipaggio formidabile e campioni del mondo in carica, sicuramente il team non si farà mancare questa occasione. Anche per questo credo che sarà un duello tra loro e Pietro, perché non abbiamo potuto confrontarci a Londra 2012", ha commentato.

