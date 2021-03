America's Cup, Tronchetti Provera crede in Luna Rossa: "Contro New Zealand può giocarsela alla pari"

01 marzo 2021 a

"Fino a quando le barche non saranno in acqua è difficile fare previsioni, il dato certo è la crescita di Luna Rossa, quanto fatto nelle ultime settimane è di grandissima qualità. Li abbiamo visti battersi con forza, con capacità di squadra. I nostri hanno fatto qualcosa di straordinario con una scelta sui due timonieri molto intelligente. Hanno tutto per combattere alla pari con New Zealand". E' la previsione dell’amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, intervenuto sulla America's Cup a La politica nel pallone su Gr Parlamento.

"Team Prada Pirelli ha dimostrato nelle regate contro americani e inglesi di avere una barca molto competitiva con un equipaggio di professionisti straordinari, ben amalgamato, tutto quello che hanno fatto lo hanno fatto bene - ha proseguito Tronchetti Provera -. Vedremo con le modifiche fatte quale sarà la vera competitività, c’è poi da guardare le condizioni meteo, i venti". E sul sogno di portare in Italia il trofeo difendendolo in Sardegna, Tronchetti Provera ha concluso. "Sarebbe meraviglioso, il sogno di tutti, di chi ama la vela e di chi in generale ama lo sport ed è affascinato da questo spettacolo. Averla in Italia sarebbe fantastico: vincere una Coppa America fa la storia di uno sport affascinante. Cominciamo ad andare in mare stando al fianco del nostro team regata per regata", ha aggiunto. Un sogno che però, rileva Agipronews, sembra scontrarsi con le quote fornite dai betting analyst di Snai che vedono favoriti i neozelandesi; una loro vittoria, infatti, si gioca a 1,50 contro il 2,40 di Luna Rossa. Per la competizione, che si gioca al meglio delle 13 regate, i risultati più probabili vedono sempre New Zealand in vantaggio con il 7-3, il 7-4 e il 7-5 a quota 5. Difficile, invece, vedere il trionfo dell’imbarcazione italiana; il 5-7 è risultato più probabile in caso di vittoria dell’equipaggio di Luna in quota a 7,50 mentre lo 0-7 vale addirittura 40 volte la posta in palio contro il 13 dello stesso risultato ma in favore di New Zealand.

