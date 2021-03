MotoGp, Valentino Rossi riparte dal team Petronas: "Nuova sfida, lotterò per vincere"

01 marzo 2021 a

a

a

Valentino Rossi resta in Yamaha ma inizia l’avventura con il team Petronas. Cambia la moto, non l’entusiasmo, lo stesso di sempre, a meno di un mese dall’inizio della stagione 2021, che scatterà il weekend del 27-28 marzo in Qatar. Il Dottore, che ha preso il posto di Fabio Quartararo, vuole mettersi alle spalle un’annata complicata, tra risultati al di sotto delle aspettative e la sosta forzata per il Coronavirus.

"È una nuova sfida per me. Questa è una squadra molto giovane ma negli ultimi due anni sono già stati molto competitivi. I miei obiettivi per il 2021 sono quelli di essere competitivo, lottare per vincere le gare, aspirare ai podi e anche lottare per una buona posizione in classifica generale. Siamo tutti molto concentrati, faremo del nostro meglio" ha detto il campione di Tavullia, capace di vincere per nove volte il titolo mondiale.. Il compagno di box del pesarese sarà una vecchia conoscenza, quel Franco Morbidelli lanciato tra i grandi del motomondiale proprio grazie all’Academy creata da Valentino.

Petrucci firma con il Moto Club Spoleto



Rossi continuerà a guidare la M1 del team ufficiale, a differenza del suo compagno di squadra, Franco Morbidelli, che utilizzerà una versione meno aggiornata della moto nonostante il secondo posto nella classifica finale dell’ultima stagione. Ma ’Franky’ non si preoccupa e guarda sempre in avanti: la parola d’ordine è migliorare, impresa non semplice per chi ha vinto tre gare nel 2020 piazzandosi alle spalle del campione del mondo Joan Mir. "Il mio obiettivo personale per il 2021 è quello di migliorare tanto come persona che pilota e atleta. So che è dura e sarà difficile perché l’anno scorso siamo stati abbastanza veloci e abbiamo fatto grandi gare ottenendo grandi risultati" ha sottolineato l’italo-brasiliano. "Non vediamo l’ora che inizi la stagione, desiderosi di dare a Franco e Valentino le migliori opportunità" conclude il team principal di Petronas, Razlan Razali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.