Milan, Ibrahimovic infortunato: salta tre partite nella settimana di Sanremo 2021. Tifosi polemici

Tegola sul Milan, reduce dalla vittoria importante di domenica 28 febbraio all'Olimpico contro la Roma (1-2). L’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic, uscito per infortunio nel secondo tempo del match, si è lesionato il muscolo lungo dell’adduttore sinistro.

Il 39enne svedese sarà sottoposto a un nuovo esame strumentale tra dieci giorni e salterà quindi sicuramente le partite contro Udinese e Verona di campionato e l’andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United. Una beffarda coincidenza, visto che questa settimana l'attaccante svedese è impegnato al festival di Sanremo, ospite fisso della rassegna canora condotta da Amadeus in collaborazione con Fiorello.

Sui social non manca qualche polemica da parte dei tifosi rossoneri, un po' arrabbiati per la decisione di Ibra di dare la priorità a Sanremo piuttosto che al Milan. Per quanto riguarda la squadra di Pioli, tornata domenica 28 febbraio a -4 dalla capolista Inter, dovrà fare a meno pure di Calhanoglu e pertanto preparare il doppio impegno con Udinese e Verona senza probabilmente i suoi due giocatori più forti.

