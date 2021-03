Serse Cosmi nuovo allenatore del Crotone al posto dell'esonerato Stroppa. Torna in Serie A dopo otto anni

L'ex biancorosso andrà a caccia dell'impresa salvezza: i pitagorici sono ultimi in classifica

Nicola Uras 01 marzo 2021 a

a

a

Serse Cosmi torna in panchina. In Serie A. L'allenatore perugino infatti sarà il nuovo tecnico del Crotone che ha esonerato Giovanni Stroppa. Fatale al tecnico che firmò la promozione nella massima serie italiana dei pitagorici la sconfitta casalinga contro il Cagliari nello scontro diretto per la salvezza. In queste ore Cosmi sta viaggiando verso la Calabria dove è atteso per la firma - i rumors raccontano che abbia bruciato un altro ex biancorosso come Christian Bucchi - mentre martedì dirigerà il primo allenamento e mercoledì farà il suo debutto sulla panchina rossoblù nella gara di Bergamo contro l’Atalanta.

Cosmi esonerato, su Instagram: "Tacere, atto d'amore per il Perugia"

Cosmi mancava dalla Serie A dal dicembre 2012 quando venne esonerato dal Siena. Nel massimo campionato italiano ha allenato anche, a ritroso, Lecce, Palermo, Livorno e Udinese, anche se le stagioni migliori restano le quattro annate in cui scrisse la storia alla guida del Perugia dal 2000 al 2004: tre salvezze miracolose, la vittoria della Coppa Intertoto prima dell'amarissima chiusura della prima esperienza in biancorosso con lo spareggio retrocessione perso con la Fiorentina. Nella scorsa stagione la seconda parentesi con il Grifo, in Serie B: subentrato a Oddo a inizio gennaio 2020, è stato poi sollevato dall'incarico a tre partite dalla fine della stagione regolare conclusasi poi con la retrocessione in C del Perugia. In carriera, tra dilettanti e professionisti, vanta 908 panchine.

Addio a Fabrizio Palazzoni, tifoso del Perugia e tra i più cari amici di Cosmi

L'impresa è difficile per il tecnico di Ponte San Giovanni: il Crotone si trova ultimo in classifica con 12 punti, con 8 di distanza dalla zona salvezza. In mattinata con una nota sul proprio sito il club calabrese aveva comunicato "di aver sollevato dall'incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A". Il presidente Vrenna e la società tutta "intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera", si legge ancora nella nota. Con l'esonero di Stroppa diventano sei i cambi di panchina in Serie A (esonerati Iachini alla Fiorentina, Maran al Genoa, Liverani al Parma, Giampaolo al Torino e Di Francesco a Cagliari).

Serse Cosmi positivo al Covid. L'ex tecnico del Perugia: "Recluso in casa, nessun problema particolare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.