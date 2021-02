Federica Brignone vince il super G in in Val di Fassa. Sua la prova di Coppa del Mondo | Video

28 febbraio 2021 a

a

a

Federica Brignone torna alla vittoria. Domenica 28 febbraio la sciatrice azzurra si è aggiudicata il SuperG di Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 1.14.61 davanti alle svizzere Lara Gut-Behrami, seconda a 59 centesimi, e Corinne Suter, terza a +0.72. Buona prova anche delle altre azzurre con Elena Curtoni che chiude quarta, seguita da Francesca Marsaglia quinta e Marta Bassino sesta. Brignone con questo successo ha raggiunto Deborah Compagnoni in cima alla lista delle plurivittoriose italiane in Cdm a quota 16 vittorie.

Purtroppo non sono mancate le brutte notizie. La norvegese Lie è stata protagonista di una brutta caduta, con urla di dolore dopo essere rimasta impigliata nelle reti di protezione. E’ stata portata poi via in elicottero. Poco dopo è successo un episodio molto simile, vittima l’austriaca Schneeberger. Dalle immagini è apparso chiaro fin da subito come si sia rotta la gamba dopo aver inforcato una porta.

Splendida la prova della militare di La Salle (Carabinieri) che chiude con il tempo di 1’14”61, davanti al “pericolo pubblico numero 1”, la regina della stagione Lara Gut-Behrami che arriva in fondo con 59 centesimi di ritardo sull’azzurra, e all’altra elvetica Corinne Suter (+0.72).

Sci fondo: Pellegrino, 'contento per vittoria Coppa, ora concentrato su mondiale'

Brignone centra la sua 16ª vittoria in carriera in Coppa del Mondo – ed il 44° podio -, eguagliando il record di Deborah Compagnoni. “Sono contenta – ha spiegato la valdostana ai microfoni di Rai Sport -, finalmente, mentre scendevo, ho pensato solo alla mia sciata. Sono molto soddisfatta. C’era da andare, ho osato tanto, sono andata giù dando tutto quello che c’era da dare”. Gara superlativa quella di Brignone, la cui gioia resta un po’ strozzata in gola dalla spaventosa caduta di Kajsa Vickhoff Lie, Per la 22enne norvegese si parla della frattura di tibia e perone. Anche per la 27enne austriaca si teme un infortunio molto grave.

Sci: CdM, Gut-Behrami vince discesa Val di Fassa e balza al comando della Coppa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.