Sampdoria-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv. Ilicic in panchina, c'è Miranchuk

28 febbraio 2021 a

a

a

A Marassi alle 12,30 del 28 febbraio c'è Sampdoria-Atalanta. Il match di Genova apre la domenica del calcio con il classico appuntamento all'ora di pranzo. L'Atalanta di Gasperini, reduce dalla beffa della partita in Champions League persa in dieci e di misura contro il Real Madrid, cerca il riscatto. La Sampdoria di Ranieri nelle ultime gare ha dato filo da torcere a molti.

I blucerchiati hanno sempre il dubbio tra il 4-4-2 e il 3-4-1-2. In questo caso dovrebbe prevalere la prima opzione con Audero in porta, Bereszynski e Augello sulle corsie mentre al centro non dovrebbe esserci Colley. Al suo posto, al fianco di Yoshida, dovrebbe giocare Ferrari. A centrocampo la squalifica di Adrien Silva porta nuovamente Thorsby dal primo minuto al fianco di Ekdal, mentre gli esterni dovrebbero essere Candreva e Jankto con Quagliarella e Keita Balde in attacco.

L'Atalanta torna in campo dopo la Champions League. I nerazzurri dovranno fare a meno di Djimsiti per via della squalifica. Davanti al portiere Gollini la difesa a tre con Toloi, Romero e Palomino. Qualche cambio in mezzo al campo, con la coppia Pessina-Freuler in cabina di regia mentre sugli esterni spazio a Maehle e Gosens. Ilicic, va verso la panchina, con Malinovskyi e Miranchuk dietro a Muriel. Zapata nelle scorse ore ha sostenuto controlli clinici che hanno escluso lesioni muscolari.

All'andata vinse la Sampdoria. Nel primo tempo la sbloccò Quagliarella. Nella ripresa i blucerchiati trovarono il raddoppio con Thorsby. Zapata accorciò le distanza dal dischetto, ma nel finale la chiuse Jankto. Insomma l'Atalanta deve vendicare anche quanto successo nel girone d'andata.

Queste le probabili formazioni. Sampdoria: Audero, Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello, Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita. All. Ranieri. Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Muriel. ALL.: Gasperini. Diretta tv: Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.